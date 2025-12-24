Έξαλλος ο Ερντογάν για την Τριμερή: «Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας σε Αν. Μεσόγειο και Αιγαίο»

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας στην Άγκυρα σε στελέχη του AKP δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για την πρόσφατη τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Ισράηλ καθώς και για τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είτε στην Ανατολική Μεσόγειο είτε στο Αιγαίο είτε οπουδήποτε αλλού, εμείς ούτε αδικούμε αλλά ούτε επιτρέπουμε να καταπατηθούν τα δικαιώματά μας. Οι αυθάδειές τους για εμάς δεν έχουν καμία αξία», δήλωσε χαρακτηριστικά «φωτογραφίζοντας» τον κ. Νετανιάχου ο οποίος από την Τριμερή είχε διαμηνύσει πως όσοι ονειρεύονται αυτοκρατορίες, θα πρέπει να το ξεχάσουν γιατί δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας επανέλαβε ότι η χώρα του δεν θα εγκαταλείψει τον λαό της Γάζας. «Ως Τουρκία δεν θα υποχωρήσουμε, δεν θα αφήσουμε τη Γάζα μόνη της, όποιος έχει ανάγκη θα τρέξουμε να βοηθήσουμε όπως έκαναν οι πρόγονοί μας» σημείωσε, μεταξύ άλλων.