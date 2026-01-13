Breaking news icon BREAKING
Μητσοτάκης - Ερντογάν: Δύσκολος ο Φεβρουάριος, δεν αποκλείεται ο Ιανουάριος

Φωτ. Αρχείου Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Κοινή βούληση για να πραγματοποιηθεί το αμέσως προσεχές διάστημα το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδος Τουρκίας στην Άγκυρα κατέγραφη κατά τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία των Υπουργών Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν, όπως τονίζει στον flash.gr ανώτερη κυβερνητική πηγή.

Σε αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείεται τα επόμενα 24ώρα να είναι κρίσιμα, καθώς οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών βρίσκονται κατά πληροφορίες στην τελική ευθεία για την οριστικοποίηση της ημερομηνίας της επικείμενης συνάντησης κορυφής, που έχει μεταξύ άλλων ως στόχο να ξεπαγώσει τον ελληνοτουρκικό διάλογο.

Όπως σας είχε ενημερώσει από την προηγούμενη εβδομάδα το flash.gr, οι δύο κυβερνήσεις είχαν ανταλλάξει σε υπηρεσιακό επίπεδο διαθέσιμες ημερομηνίες εντός του πρώτου 15μέρου του Φεβρουαρίου, ωστόσο, δεν είχε προκύψει μία κοινά αποδεκτή ημέρα για την πραγματοποίηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, οι δύο πλευρές δεν αποκλείουν πλέον την προοπτική μιας συνάντησης ακόμη και εντός του Ιανουαρίου, καθώς και οι δύο ακτές του Αιγαίου φαίνεται πως συμφωνούν για τη χρησιμότητα μιας συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν σε μία πολύ κρίσιμη γεωπολιτικά συγκυρία.

