«Γαλάζιες» αιχμές στο νομοσχέδιο Δένδια: «Με προβληματίζουν οι διαμαρτυρίες», λέει ο Παναγιωτόπουλος

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τον νέο Χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων που ψηφίζεται το μεσημέρι με ονομαστική ψηφοφορία που αιτήθηκαν ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ, συναντά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, αλλά και την αιχμηρή κριτική ορισμένων «γαλάζιων» βουλευτών, όπως του πρώην υπουργού, Νίκου Παναγιωτόπουλου.

«Το εύρος και η ένταση αυτών των αντιδράσεων και των διαμαρτυριών με προβληματίζουν και νομίζω πρέπει να μας προβληματίσουν όλους», ανέφερε αρχικώς ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, τονίζοντας από βήματος πως η συνθήκη συμπόρευσης της πολιτικής ηγεσίας και των στελεχών πρέπει να διατηρηθεί ως κόρη οφθαλμού καθώς και πως οι όποιες μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να διέπονται από προσεκτική στάθμιση των δεδομένων και των σκοπών.

«Μεταβάλλονται επί τα χείρω οι όροι εξέλιξης των υπαξιωματικών»

Σε αυτό το φόντο, αναφερόμενος ειδικότερα στους υπαξιωματικούς, τόνισε πως «μεταβάλλονται επί τα χείρω οι όροι εξέλιξής τους», συμμεριζόμενος με αυτό τον τρόπο τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς που εκφράστηκαν από την αντιπολίτευση αλλά και το ίδιο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Αφαιρεί καταληκτικούς βαθμούς. Αυτή είναι μια σημαντική μεταβολή αναμφίβολα προς το δυσμενέστερο. Για ποιο λόγο είχαμε απονείμει αυτόν τον βαθμό στις τάξεις αυτές; Όχι ως παροχολογία ή ρουσφετολογία αλλά ως ελάχιστη ηθική περισσότερο οικονομική λιγότερο αμοιβή για καλώς παρασχεθείσες υπηρεσίες. Αυτό ήταν το πνεύμα. Για αυτό πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις μεταβατικότητας», επισήμανε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ενώ προειδοποίησε πως τα στελέχη αυτά «δεν πρέπει να τρέχουν στα δικαστήρια».

Επισημάνσεις και από Δημοσχάκη και Καββαδά

«Μια δεύτερη ματιά αναφορικώς με τη δυνατότητα προαγωγής τους θα ήταν κρίσιμη. Να μη νιώθει αδικημένο κανένα στέλεχος το οποίο υπηρετεί», ανέφερε από την πλευρά του ο Τάσος Δημοσχάκης.

Νωρίτερα, ο επίσης «γαλάζιος» βουλευτής, Θανάσης Καββαδάς, επεσήμανε πως «αδικούνται» συγκεκριμένες σειρές αξιωματικών εξ υπαξιωματικών (που αποφοίτησαν το ‘93, το ΄94 και το ΄95) ζητώντας από τον υπουργό να τους δοθεί ένας επιπλέον βαθμός, ενώ πρότεινε ακόμη να εξεταστεί η δυνατότητα να πάρουν έναν επιπλέον βαθμό και όσοι αξιωματικοί εξ υπαξιωματικών έχουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης.