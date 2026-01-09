Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ το Σάββατο στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πρόκειται να συνεδριάσει αύριο, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, το ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ειδικότερα, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) θα συνεδριάσει στις 10 το πρωί του Σαββάτου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τι είναι το ΚΥΣΕΑ

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) είναι κυβερνητικό συμβούλιο της Ελλάδας. Αποτελεί το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων που αφορούν την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Ιδρύθηκε το 2019 από την Κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και διαδέχθηκε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (επίσης ΚΥΣΕΑ).

Η κύρια σύνθεση του ΚΥΣΕΑ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έχει ως εξής:

Ο Πρωθυπουργός (Πρόεδρος),

Ο Υπουργός Εξωτερικών,

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας,

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Τα καθήκοντα γραμματέα του ΚΥΣΕΑ ασκεί ο Προϊστάμενος του Γραφείου Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας.