Νέα ηγεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Ανακοινώθηκαν από το ΚΥΣΕΑ υπαρχηγοί και διοικητές

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) ανακοίνωσε σήμερα την τοποθέτηση νέων υπαρχηγών και διοικητών σε Στρατό, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία, στο πλαίσιο της 2ης συνεδρίασης του 2026.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι σημαντικότερες αλλαγές περιλαμβάνουν τον διορισμό του Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Γάκη στη θέση του Διοικητή της Διοίκησης Ευέλικτων Πολεμικών Μονάδων (ΔΕΠ), ενώ στο Πολεμικό Ναυτικό νέος Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού αναλαμβάνει ο Αντιναύαρχος Σπυρίδων Λαγάρας και Διοικητής της Διοίκησης Δυνάμεων Μεσογείου ο Αντιναύαρχος Πιέρρος Κοντοδιός.

Σημαντικές τοποθετήσεις στον Στρατό Ξηράς:

Διοικητής ΔΕΠ: Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Γάκης

Γενικός Επιθεωρητής Στρατού / EU-OHQ: Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος

Διοικητής ΑΣΔΗΜ / NRDC-GR: Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης

Διοικητής ΔΙΔΑΕ: Αντιστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος

Επιτελάρχης ΓΕΣ: Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Καραμανίδης

Διοικητής ΑΣΔΥΣ: Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας

Διοικητής ΔΙΚΑΦΚΑ: Υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας

Υπαρχηγός ΓΕΣ: Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης (διατηρείται στη θέση του)

Αλλαγές στο Πολεμικό Ναυτικό:

Υπαρχηγός ΓΕΝ: Αντιναύαρχος Σπυρίδων Λαγάρας

Διοικητής ΔΔΜΝ: Αντιναύαρχος Πιέρρος Κοντοδιός

Αρχηγός Στόλου: Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος (διατηρείται στη θέση του)

Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ: Αντιναύαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος (διατηρείται στη θέση του)

Αλλαγές στην Πολεμική Αεροπορία:

Υπαρχηγός ΓΕΑ: Αντιπτέραρχος Βασίλειος Μπρούμας

Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ: Αντιπτέραρχος Δημήτριος Φανάρας

Διοικητής ΔΑΥ: Υποπτέραρχος Κωνσταντίνος-Σάββας Τζοβάρας

Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας: Αντιπτέραρχος Παναγιώτης Γεωργακόπουλος (διατηρείται στη θέση του)

Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ: Αντιπτέραρχος Κωνσταντίνος Μπούζος (διατηρείται στη θέση του)

Η ηγεσία επισημαίνει ότι οι αλλαγές αποσκοπούν στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας, της αποτελεσματικότητας και της συνέχεια στη στρατιωτική διοίκηση.