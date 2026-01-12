Έκτακτες κρίσεις πλοιάρχων στο Πολεμικό Ναυτικό

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 6/Σ.6 από 12 Ιανουαρίου 2026, έκρινε τους παρακάτω πλοιάρχους ΠΝ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων αρχιπλοιάρχων, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ως ακολούθως:



Μάχιμους:

α. Μηλαίο Γεώργιο του Μάρκου (ΑΜ-2404)



β. Τρακάδα Ιωάννη του Αργύριου (ΑΜ-2339)



γ. Βεζύρη Αθανάσιο του Ευστάθιου (ΑΜ-2374)



δ. Δεμεντή Γεώργιο του Θεόδωρου (ΑΜ-2382)



ε. Κοκλώνη Νικόλαο του Μιχαήλ (ΑΜ-2420)



στ. Σκίτσα Δημήτριο του Χαράλαμπου (ΑΜ-2348)



ζ. Μασούρα Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (ΑΜ-2372)



η. Μασίκα Σωτήριο του Δημήτριου (ΑΜ-2426)



θ. Καρώνη Απόστολο του Χρήστου (ΑΜ-2432)



ι. Παπαδάκη Ιωσήφ του Γεώργιου (ΑΜ-2358)



ια. Παπαδημητρίου Στέφανο του Νικόλαου (ΑΜ-2354)



Μηχανικούς:

α. Σάπκα Σπυρίδωνα του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-917)



β. Σφακιανάκη Γεώργιο του Ηλία (ΑΜ-Μ-916)



γ. Βλαζάκη Αναστάσιο του Παύλου (ΑΜ-Μ-936)



δ. Τζιμή Στυλιανό του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-907)



ε. Δημητρίου Απόστολο του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-919)



στ. Καρασαρίνη Ιωάννη του Παρασκευά (ΑΜ-Μ-881)



ζ. Πετράκη Στυλιανό του Αρτέμιου (ΑΜ-Μ-972)



η. Χαραρά Στυλιανό του Κυριάκου (ΑΜ-Μ-982)



Υγειονομικού/Οδοντιάτρους:

α. Φίλια Χαράλαμπο του Νικολάου (ΑΜ-ΥΟ-11)



β. Σιάμο Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-ΥΟ-14)



Οικονομικού:

α. Γανίδη Δημήτριο του Νικολάου (ΑΜ-Ο-674)



β. Ρομποτή Θεώνη του Ζώη (ΑΜ-Ο-673)



γ. Τσιτσιριδάκη Παναγιώτη του Ευαγγέλου (ΑΜ-Ο-687)



δ. Τσικρικά Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Ο-688)



Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 7/Σ.7 από 12 Ιανουαρίου 2026, έκρινε τους παρακάτω πλοιάρχους ΠΝ ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων Αρχιπλοιάρχων, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ως ακολούθως:



Υγειονομικού/Ιατρούς:

α. Στεφανίδη Γεράσιμο του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-290)



β. Πασχαλίδη Φίλιππο του Θεοδώρου (ΑΜ-ΥΙ-325)



γ. Κωνσταντάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-338)



δ. Κοντολάτη Ιωάννη του Κωνσταντίνου (ΑΜ-ΥΙ-369)



Υγειονομικού/Φαρμακοποιούς:

α. Παπαδογούλα Δημήτριο του Θωμά (ΑΜ-ΥΦ-211)



β. Κωστούλα Αχιλλέα του Χρήστου (ΑΜ-ΥΦ-212)



3. Υγειονομικού/ Νοσηλευτικής:

α. Λαζαρίδου Ευτυχία του Χαραλάμπους (ΑΜ-ΥΝ-139)



β. Παπαδοπούλου Βικτωρία του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-169)



γ. Σταθάκη Μαρία του Νικόλαου (ΑΜ-ΥΝ-183)



δ. Ταντάρου Αναστασία του Ευστάθιου (ΑΜ-ΥΝ-184)



ε. Καγιαλάρη Μαρία-Ασπασία του Αντωνίου (ΑΜ-ΥΝ-187)



στ. Καραγκιούζη Ευαγγελία του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-193)



ζ. Παπάλα Ελένη του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-194)



η. Βιλλιώτη Σοφία του Προκοπίου (ΑΜ-ΥΝ-202)



θ. Σταματάκη Πετρούλα του Νικολάου (ΑΜ-ΥΝ-195)



ι. Ζώρζου Μαρία του Ευσταθίου (ΑΜ-ΥΝ-196)



ια. Ιωάννου Άννα του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-199)



ιβ. Κομποτιάτη Σοφία του Βασιλείου (ΑΜ-ΥΝ-201)



ιγ. Μετζάκη Καλλιόπη του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-207)