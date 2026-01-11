Έκτακτες κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις: Όλα τα ονόματα ανώτατων αξιωματικών

Ολοκληρώθηκαν οι έκτακτες κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά τη νέα δομή που ψηφίστηκε, με αποφάσεις για προαγωγές, διατηρήσεις και αποστρατείες σε Στρατό, Ναυτικό και Αεροπορία. Οι αλλαγές επηρεάζουν ανώτατους αξιωματικούς και τονίζουν το νέο σύστημα κρίσεων για την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κρίσεις στο Στρατό

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοίνωσε τους πίνακες εκτάκτων κρίσεων Ταξίαρχων Όπλων για το 2026. Στο Κοινό Νομικό Σώμα διατηρήθηκαν οι Ταξίαρχοι Κοντραφούρης Γεώργιος και Μιχαλόπουλος Ευάγγελος, ενώ τερμάτισε ευδοκίμως τη σταδιοδρομία του ο Ταξίαρχος Ούγκρης Θεόδωρος.

Στα υπόλοιπα σώματα, μεταξύ άλλων:

Διατηρητέοι στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών οι Ταξίαρχοι Κοτσίνης και Δόντσιος.

Στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής διατηρήθηκε ο Ταξίαρχος Γκουτζέλης, ενώ αποστρατεύτηκε ο Ταξίαρχος Κουρτέσης.

Στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων διατηρήθηκε η Ταξίαρχος Ζαπουνίδου.

Οι κρίσεις περιλάμβαναν και πλήθος προαγωγών Ταξίαρχων Όπλων, όπως στα Διαβιβάσεις, Μηχανικό, Πεζικό και Ιππικό – Τεθωρακισμένα, ενώ ανακοινώθηκαν και οι ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους. Οι πίνακες περιλαμβάνουν πάνω από 50 ονόματα προακτέων και διατηρητέων αξιωματικών.

Πολεμικό Ναυτικό

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων προχώρησε στην προαγωγή οκτώ Αρχιπλοιάρχων σε Υποναύαρχους, για πλήρωση κενών θέσεων, ενώ άλλοι τρεις διατηρήθηκαν στον ίδιο βαθμό. Παράλληλα, αποστρατεύτηκαν αρκετοί μάχιμοι και μηχανικοί, καθώς και προσωπικό από το οικονομικό και υγειονομικό/νοσηλευτικό σώμα.

Πολεμική Αεροπορία

Στην Πολεμική Αεροπορία, οι κρίσεις Ταξίαρχων αφορούσαν ιπτάμενους, μηχανικούς αεροσκαφών και οικονομικό προσωπικό. Οκτώ Ταξίαρχοι διατηρήθηκαν στον ίδιο βαθμό, ενώ προήχθησαν αρκετοί στο βαθμό του Υποπτεράρχου. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν και οι ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, οι οποίοι θα προαχθούν επίσης σε αποστρατεία.

Νέα Δομή και οι αλλαγές

Οι έκτακτες κρίσεις ενεργοποιήθηκαν μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου για τη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, που εισάγει νέο σύστημα κρίσεων για την ηγεσία. Οι αλλαγές αποτυπώνουν μειωμένες θέσεις ανώτατων αξιωματικών, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στους Συνταγματάρχες που θα προαχθούν σε Ταξιάρχους.

Η διαδικασία των κρίσεων, όπως αναφέρει το Γενικό Επιτελείο Στρατού, διασφαλίζει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, ενώ παράλληλα εναρμονίζεται με τη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων και τους στόχους αναδιοργάνωσης της ηγεσίας.

Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) κατά την 4η συνεδρίασή του για το 2026, έκρινε ως ακολούθως:

1. Στo Κοινό Νομικό Σώμα

α. «Διατηρητέους» τους:

(1) Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Κοντραφούρη Γεώργιο

(2) Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Μιχαλόπουλο Ευάγγελο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Ταξχο (ΝΟΜ) Ούγκρη Θεόδωρο.

2. Στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών

«Διατηρητέους», τους:

α. Ταξίαρχο (ΟΕ) Κοτσίνη Ραφαήλ

β. Ταξίαρχο (ΟΕ) Δόντσιο Παρθένιο

3. Στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής

α. «Διατηρητέο» τον Ταξίαρχο (ΠΛΗ) Γκουτζέλη Γρηγόριο.

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Ταξίαρχο (ΠΛΗ) Κουρτέση Γεώργιο.

4. Στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων

«Διατηρητέα» την Ταξίαρχο (ΣΔΓ) Ζαπουνίδου Μαρίνα.

5. Στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων

«Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Ταξίαρχο (ΣΙ) Κουράκλη Αλέξανδρο - Μιχαήλ.

Κατά την 5η συνεδρίασή για το 2026, το ΣΑΓΕ έκρινε ως ακολούθως :

1. Στο Πολεμικό Ναυτικό

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Αρχιπλοίαρχο Πιτυκάκη Κωνσταντίνο ΠΝ

(2) Αρχιπλοίαρχο Σαρρή Στέφανο ΠΝ

(3) Αρχιπλοίαρχο Ρέτσα Ιωάννη ΠΝ

(4) Αρχιπλοίαρχο Σταυρουλάκη Γεώργιο ΠΝ

(5) Αρχιπλοίαρχο Τουρκαντώνη Κωνσταντίνο ΠΝ

(6) Αρχιπλοίαρχο Σαράκη Ιωάννη ΠΝ

(7) Αρχιπλοίαρχο (Μ) Τερπένου Σταύρο ΠΝ

(8) Αρχιπλοίαρχο (Μ) Καπίρη Δημήτριο ΠΝ

β. «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» τους:

(1) Αρχιπλοίαρχο Στρατογιάννη Ιωάννη ΠΝ

(2) Αρχιπλοίαρχο Παπακωνσταντίνου Αθανάσιο ΠΝ

(3) Αρχιπλοίαρχο Νούσια Γρηγόριο ΠΝ

2. Στην Πολεμική Αεροπορία

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Γκουτζουρέλα Θεόδωρο

(2) Ταξίαρχο (Ι) Νικολάου Νικόλαο

(3) Ταξίαρχο (Ι) Μουστρούφη Αργύριο

(4) Ταξίαρχο (Ι) Σάσσαρη Πέτρο

(5) Ταξίαρχο (Ι) Σιμιτζή Ευθύμιο

(6) Ταξίαρχο (Ι) Αμπουλέρη Στέφανο

(7) Ταξίαρχο (Ι) Καραμάνη Ιωάννη

(8) Ταξίαρχο (ΜΑ) Ζερβό Ξενοφώντα

(9) Ταξίαρχο (Ο) Σταθόπουλο Βενετσάνο

β. «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Μπουτουρίδη Εμμανουήλ

(2) Ταξίαρχο (Ι) Καζαντζόγλου Αβραάμ

(3) Ταξίαρχο (Ι) Μαραγκουδάκη Δημήτριο

3. Στo Κοινό Νομικό Σώμα

Προήγαγε στο βαθμό του Υποστρατήγου, για πλήρωση κενής θέσης, τον Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Κοντραφούρη Γεώργιο.

