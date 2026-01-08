Σύνταγμα: Συγκέντρωση στρατιωτικών κατά του νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ - Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας στρατιωτικών έξω από τη Βουλή, ενάντια στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο την ίδια ώρα συζητείται και ψηφίζεται στην Ολομέλεια.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται έπειτα από απόφαση του συντονιστικού εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικών, με τη συμμετοχή στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στις προβλέψεις του νομοσχεδίου. Σε προηγούμενο κάλεσμά του, το Συντονιστικό εκπροσώπησης των 13 φορέων εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων είχε επισημάνει τις σοβαρές επιπτώσεις που, όπως τονίζει, θα επιφέρει η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου.

Eurokinissi

«Ενωμένοι και αποφασισμένοι, έχοντας πλήρη επίγνωση των σοβαρών συνεπειών που θα φέρει η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, φωνάζουμε για μια ακόμα φορά όχι στην υποβάθμιση και την απαξίωση των Ενόπλων Δυνάμεων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) με τη σειρά της εκφράζει τη στήριξή της στα αιτήματα που έχει διατυπώσει το Συντονιστικό των φορέων των στρατιωτικών και των αποστράτων, στη θέση τους για καταψήφιση του νομοσχεδίου από την Ολομέλεια της Βουλής. Στη συγκέντρωση καλεί επίσης η Κίνηση για την Εθνική Αμυνα (ΚΕΘΑ).

Eurokinissi

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κέντρο

Την ίδια ώρα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ στο Σύνταγμα, λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν εν ενεργεία και απόστρατοι υπαξιωματικοί και αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αμαλίας.