«Κανονιοβολισμοί» στη Βουλή: Αντιδράσεις επί του νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Εν μέσω αντιδράσεων από αρμόδιους φορείς και αντιπολίτευση και στη σκιά του «θερμού» επεισοδίου ανάμεσα στον υφυπουργό Θανάση Δαβάκη και τον αντιπρόεδρο της επιτροπής Εξωτερικών Δημήτρη Καιρίδη, συζητείται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το νέο Χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων.



Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε επί της αρχής του στη σχετική ψηφοφορία στην επιτροπή από τη ΝΔ, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΕΑΡ, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.



Νωρίτερα, την αντίθεσή τους κυρίως στις διατάξεις που αφορούν τους υπαξιωματικούς, διατύπωσαν οι ομοσπονδίες των στρατιωτικών.



«Γιατί θεωρήσατε αμελητέα τη γνώμη μας, εφόσον το νομοσχέδιο αφορά τη δική μας ζωή; Είμαστε αντίθετοι, οι διατάξεις υποβαθμίζουν τη πλειοψηφία των στελεχών», υποστήριξε ο Ηλίας Κολλύρης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ).



«Οι διατάξεις μας θίγουν όλους. Όμως το μένος πέφτει στους αποφοίτους των σχολών υπαξιωματικών», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), Δημήτρης Μεθενίτης.



Στον αντίποδα, ο Φίλιππος Κωσταράς εκ μέρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών, εξέφρασε την «απερίφραστη και «ανεπιφύλακτη» στήριξή του στο νομοσχέδιο, μιλώντας για μια «βαθιά δημοκρατική» διαδικασία διαβούλευσης η οποία άρχισε τον περασμένο Απρίλιο από τον Νίκο Δένδια.



«Έτσι όπως έχει γίνει το νομοσχέδιο, προκαλεί αντιδράσεις και διχόνοιες», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών. «Θα υπάρξουν συνέπειες στη σταδιοδρομία των στελεχών», σημείωσε ο Γιάννης Δεβούρος, πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού.



«Το νομοσχέδιο καταστρέφει το μέλλον και κλονίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις. Δεν υπήρξε διαβούλευση. Φέρνει αβεβαιότητα και ανασφάλεια», υποστήριξε ο Βασίλης Τσιλιγιάννης, πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Όσο για το σύνδεσμο αντιρρησιών συνείδησης, έκανε λόγο για διατάξεις που «φέρνουν επιδείνωση».



Το νομοσχέδιο για εισαχθεί στην Ολομέλεια προς ψήφιση την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου.