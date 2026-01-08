Νομοσχέδιο Ενόπλων Δυνάμεων: Το «όχι» του ΠΑΣΟΚ και οι διορθώσεις Δένδια

Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από άπασα την αντιπολίτευση, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του Νίκου Δένδια για το νέο Χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων, με το ΠΑΣΟΚ να υποβάλει ένσταση αντισυνταγματικότητας, ενώ η αντιπολίτευση, σύσσωμη, ζήτησε την απόσυρση της νομοθετικής πρωτοβουλίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρόβαλε ένσταση αντισυνταγματικότητας επί των άρθρων 36, 39, 54, 57, 59 και 64 που αφορούν, μεταξύ άλλων, τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και ΕΠΟΠ, καταγγέλλοντας πως οι αλλαγές επιφέρουν μια «αιφνίδια και ριζική ανατροπή των θεμελιωδών όρων της σταδιοδρομίας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ένσταση αντισυνταγματικότητας επί του νομοσχεδίου θα υποβάλει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το ΚΚΕ θα ζητήσει τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας.

Νομοτεχνικές βελτιώσεις από τον Δένδια

Την ίδια στιγμή, ο Νίκος Δένδιας κατέθεσε σειρά νομοθετικών βελτιώσεων επί του νομοσχεδίου, ικανοποιώντας, όπως τόνισε, αιτήματα που υπήρξαν κατά τη συζήτησή του στην αρμόδια επιτροπή.

Μεταξύ άλλων, οι αλλαγές αφορούν στις μετατάξεις και ειδικότερα δίνεται η δυνατότητα στους υπαξιωματικούς να μετατάσσονται σε θέσεις αξιωματικών ακόμη κι αν δεν έχουν πτυχίο ΑΕΙ αρκεί να έχουν αποφοιτήσει με λίαν καλώς και ορίζεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων που μπορούν να καλυφθούν.

Σύμφωνα με το Νίκο Δένδια, η συγκεκριμένη νομοτεχνική βελτίωση απαντά στις επισημάνσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης, αλλά και της Ντόρας Μπακογιάννη.