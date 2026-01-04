IRIS: Νέα όρια συναλλαγών από 15 Ιανουαρίου – Τι αλλάζει για πολίτες και επαγγελματίες

Από τις 15 Ιανουαρίου 2026, το σύστημα IRIS περνά επισήμως σε νέα φάση, με αυξημένα όρια συναλλαγών και σαφές στόχο: να γίνει το βασικό εργαλείο καθημερινών πληρωμών για πολίτες και επαγγελματίες, αφήνοντας πίσω μετρητά, κάρτες και χρονοβόρα εμβάσματα.



Η στροφή των Ελλήνων στις άμεσες ηλεκτρονικές πληρωμές είναι ήδη γεγονός. Πάνω από 4,25 εκατ. χρήστες αξιοποιούν το IRIS P2P, με συναλλαγές που ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ ημερησίως, ενώ έως το τέλος του 2025 εκτιμάται ότι θα έχουν πραγματοποιηθεί 120 εκατ. συναλλαγές, συνολικής αξίας 11 δισ. ευρώ.

Τα νέα όρια συναλλαγών στο IRIS

Με τις αλλαγές που τίθενται σε ισχύ:

Το ημερήσιο όριο P2P (μεταφορές μεταξύ ιδιωτών) αυξάνεται στα 1.000 ευρώ.

Το ημερήσιο όριο P2B (πληρωμές προς επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις) διαμορφώνεται επίσης στα 1.000 ευρώ.

Το μηνιαίο όριο για P2P συναλλαγές φτάνει τα 5.000 ευρώ.

Για τις επαγγελματικές συναλλαγές (P2B) δεν τίθεται μηνιαίο πλαφόν, διατηρώντας πλήρη ευελιξία.

Με τα νέα δεδομένα, το IRIS παγιώνεται ως λύση για καθημερινές πληρωμές, μεταφορές μεταξύ φίλων και οικογένειας, αλλά και για επαγγελματικές συναλλαγές μικρής και μεσαίας κλίμακας, αντικαθιστώντας σε πολλές περιπτώσεις κάρτες και τραπεζικά εμβάσματα.

Για τον πολίτη, αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερα ποσά με ένα κλικ, άμεση πληρωμή επαγγελματιών και πλήρη διαχείριση καθημερινών αναγκών μέσα από το mobile banking, χωρίς προμήθειες και καθυστερήσεις. Για τις επιχειρήσεις, σημαίνει ταχύτερη ρευστότητα και απλούστερη είσπραξη, ειδικά σε συναλλαγές όπου οι κάρτες «πονοκεφαλιάζουν».

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση του IRIS είναι υποχρεωτική για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις από το 2025. Σήμερα είναι εγγεγραμμένα 582.000 ΑΦΜ, ενώ μόνο από την αρχή του έτους η αξία των συναλλαγών έχει φτάσει τα 170 εκατ. ευρώ.

Άνοιγμα στην Ευρώπη – Το επόμενο βήμα

Παράλληλα, η διασύνδεση του IRIS με ευρωπαϊκές πλατφόρμες, στο πλαίσιο του δικτύου EuroPA / EPI, ανοίγει τον δρόμο για διασυνοριακές άμεσες πληρωμές εντός της ΕΕ από το 2026.

Το εγχείρημα ξεκινά με 10 χώρες και περίπου 100 εκατ. χρήστες, ενώ με την ένταξη των χρηστών του IRIS η συνολική βάση θα ξεπεράσει τα 105 εκατ. σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Πολωνία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία, Σουηδία και Ανδόρρα. Η ένταξη της Ελλάδας, αρχικά για P2P συναλλαγές, προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Κομβικό ρόλο έχει η ΔΙΑΣ, με προτεραιότητα τη διασύνδεση επιτυχημένων account-to-account σχημάτων όπως το IRIS με ευρωπαϊκά αντίστοιχα, όπως το Bizum, το Blik και το Twint.

Η ελληνική αγορά πληρωμών κινείται με ταχύτητα προς την πλήρη ψηφιοποίηση και το IRIS βρίσκεται πλέον στον πυρήνα αυτής της μετάβασης. Με τα νέα όρια από τον Ιανουάριο, οι συναλλαγές περνούν οριστικά στην οθόνη του κινητού: χωρίς μετρητά, χωρίς κάρτες και χωρίς υπομονή.