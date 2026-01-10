Μόνο το 1/10 των εσόδων των επιχειρήσεων προέρχεται online - Τι αγοράζουμε και πού «κολλάει» η αγορά

Η ελληνική οικονομία τρέχει με ψηφιακές ταχύτητες όσον αφορά την πρόσβαση, αλλά φαίνεται πως «φρενάρει» όταν πρόκειται για τα πραγματικά έσοδα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025, ο online τζίρος στην Ελλάδα άγγιξε τα 36,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα νούμερο που αν και εντυπωσιακό, αποκαλύπτει μια μεγάλη απόσταση από τις δυνατότητες της αγοράς.

Μόλις το 9,5% του συνολικού τζίρου είναι online



Παρά τη γενικευμένη χρήση του διαδικτύου, οι online πωλήσεις αποτελούν μόλις το 9,5% του συνολικού κύκλου εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων (που ανήλθε σε 380,8 δισ. ευρώ). Πρακτικά, μόνο ένα στα δέκα ευρώ που εισπράττουν οι εταιρείες προέρχεται από το e-commerce, ένα ποσοστό που παραμένει χαμηλό συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η «ψαλίδα» μεταξύ υποδομών και πωλήσεων



Η έρευνα αναδεικνύει ένα οξύμωρο σχήμα:



Συνδεσιμότητα: Το 98,7% των επιχειρήσεων διαθέτει πρόσβαση στο ίντερνετ.



Πωλήσεις: Μόνο 1 στις 4 επιχειρήσεις (25,8%) αξιοποιεί το διαδίκτυο για να λάβει παραγγελίες. Αυτό το χάσμα δείχνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τις υποδομές (σύνδεση), αλλά υστερούν στη στρατηγική εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας.



Ώριμοι οι καταναλωτές – Πρωταγωνιστούν οι υπηρεσίες



Σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις, οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με το ηλεκτρονικό «καλάθι».

Όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), 12.347 επιχειρήσεις (25,8%) δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν πωλήσεις μέσω ιστοσελίδων, ειδικών εφαρμογών ή συστημάτων EDI το 2025. Το γεγονός αυτό αποτυπώνει ένα σαφές χάσμα ανάμεσα στη βασική ψηφιακή υποδομή και στη στρατηγική εμπορική αξιοποίησή της.

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση από πλευράς καταναλωτών εμφανίζεται σαφώς πιο ώριμη ψηφιακά. Το 2025, το 89,2% του πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών χρησιμοποίησε το Διαδίκτυο, ενώ το 88,7% των νοικοκυριών διαθέτει σύνδεση από την κατοικία του.

Ακόμη πιο ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το 69,2% των χρηστών του Διαδικτύου πραγματοποίησε ηλεκτρονικές αγορές ή παραγγελίες αγαθών και υπηρεσιών για προσωπική χρήση κατά το 1ο τρίμηνο του 2025, ποσοστό αυξημένο κατά 6,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024.

Τι αγοράζουν οι Έλληνες online: