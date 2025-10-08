iPhone Tips και Κόλπα: Οδηγός για να Γίνεις Power User

Το iPhone είναι γεμάτο δυνατότητες που πολλοί χρήστες δεν αξιοποιούν στο έπακρο.

Πέρα από τα βασικά, υπάρχουν δεκάδες κρυφές λειτουργίες και μικρά «κόλπα» που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη, πιο γρήγορη και πιο αποδοτική.

Αν θέλεις να μάθεις μερικά από τα πιο χρήσιμα iPhone tips και κόλπα, συνέχισε την ανάγνωση.

Χειρονομίες και Συντομεύσεις

Ένα από τα πιο πρακτικά χαρακτηριστικά του iPhone είναι οι κρυφές χειρονομίες.

Για παράδειγμα, μπορείς να ρυθμίσεις το λεγόμενο “Back Tap” στις ρυθμίσεις προσβασιμότητας. Με διπλό ή τριπλό πάτημα στο πίσω μέρος της συσκευής, μπορείς να ενεργοποιήσεις λειτουργίες όπως screenshot, σίγαση ή ακόμα και το άνοιγμα μιας αγαπημένης εφαρμογής.

Αυτό σου γλιτώνει χρόνο και κάνει την εμπειρία πολύ πιο άνετη

Κάμερα και Φωτογραφίες

Αν θες να τραβήξεις βίντεο χωρίς να αλλάξεις λειτουργία, κράτησε πατημένο το κουμπί λήψης φωτογραφίας και η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα την εγγραφή.

Για γρήγορες, συνεχόμενες φωτογραφίες υπάρχει το λεγόμενο burst mode: σύρε το κουμπί λήψης προς τα αριστερά και το iPhone θα τραβήξει δεκάδες καρέ στη σειρά – ιδανικό για αθλητικά στιγμιότυπα ή παιδιά που κινούνται συνεχώς.

Κρυφές Δυνατότητες

Πολλά iPhone tips και κόλπα κρύβονται στις ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, αν έχεις συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi, μπορείς να δεις και να μοιραστείς τον κωδικό του χωρίς να τον θυμάσαι.

Απλά πήγαινε στις ρυθμίσεις Wi-Fi και επίλεξε το δίκτυο. Εξίσου εντυπωσιακό είναι το drag and drop: μπορείς να επιλέξεις φωτογραφίες ή αρχεία και να τα «τραβήξεις» από τη μια εφαρμογή στην άλλη, όπως από τις Φωτογραφίες στο Mail.

Χρήσιμα Κόλπα για την Καθημερινότητα

Μπορείς να ενεργοποιήσεις την αυτόματη απάντηση σε κλήσεις, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν οδηγείς.

Από το iOS 17, η συσκευή σου αναγνωρίζει αριθμούς ή μονάδες σε μηνύματα και σημειώσεις και τους μετατρέπει άμεσα – είτε πρόκειται για νομίσματα, είτε για θερμοκρασίες, είτε για μέτρα.

Με Λίγα Λόγια

Όσο περισσότερο ανακαλύπτεις τα iPhones, τόσο καταλαβαίνεις ότι η συσκευή σου είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένα απλό τηλέφωνο.

Από χειρονομίες που κάνουν τη χρήση παιχνιδάκι μέχρι έξυπνες λειτουργίες που σου γλιτώνουν χρόνο, κάθε μικρό hack μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητά σου!