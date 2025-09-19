iOS 26: Γιατί αδειάζει η μπαταρία του iPhone και πώς τα τελευταία update λύνουν το πρόβλημα

Η κυκλοφορία του iOS 26 έφερε ενθουσιασμό στους χρήστες iPhone, αλλά και ανησυχία σχετικά με τη διάρκεια της μπαταρίας. Η Apple, θέλοντας να ξεκαθαρίσει το τοπίο, παραδέχτηκε ότι είναι φυσιολογικό το κινητό να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια και να ζεσταίνεται περισσότερο.

Οπως διαβάζουμε στο 9to5mac.com, η εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο έγγραφο, στο οποίο περιγράφει αναλυτικά τον ρόλο και τη σημασία των ενημερώσεων λογισμικού. Σε αυτό γίνεται, μεταξύ άλλων, διάκριση ανάμεσα στις μεγάλες εκδόσεις, όπως η 26.0, και στις μικρότερες, όπως οι 26.1 ή 26.1.1. Σύμφωνα όσα δημοσίευσε η εταιρεία, το σύστημα εκτελεί εργασίες στο παρασκήνιο, όπως την αναδιοργάνωση αρχείων, την ενημέρωση εφαρμογών και την προσαρμογή νέων λειτουργιών. Το φαινόμενο αυτό διαρκεί λίγες μέρες και σταδιακά η κατανάλωση επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα.

Γιατί το iOS 26 επηρεάζει την μπαταρία

Ωστόσο, η εταιρεία τόνισε ότι κάποιες νέες δυνατότητες μπορεί να συνεχίσουν να απαιτούν περισσότερους πόρους, κάτι που σε ορισμένες συσκευές ίσως οδηγήσει σε ελαφρώς αυξημένη κατανάλωση μπαταρίας μακροπρόθεσμα. Αυτό εξαρτάται κυρίως από τις συνήθειες του κάθε χρήστη και το πόσο αξιοποιεί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του iOS 26. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για κάποιο ελάττωμα του συστήματος, αλλά για μια αναμενόμενη επίδραση όταν το λογισμικό εμπλουτίζεται με περισσότερες και πιο απαιτητικές λειτουργίες.

Οι νέες ρυθμίσεις

Η Apple φρόντισε, παράλληλα, να ενισχύσει τα εργαλεία που βοηθούν τους κατόχους iPhone να ελέγχουν τι «ξοδεύει» τη μπαταρία τους. Στην εφαρμογή «Ρυθμίσεις» και συγκεκριμένα στο μενού «Μπαταρία», η εικόνα έχει αλλάξει αισθητά. Σύμφωνα με το 9to5mac.com, πλέον, δεν χρειάζεται κανείς να ψάχνει σε ατελείωτες λίστες για να εντοπίσει ποια εφαρμογή καταναλώνει υπερβολικά πολύ ρεύμα. Το λειτουργικό τονίζει με πορτοκαλί χρώμα τις εφαρμογές που ξοδεύουν περισσότερη ενέργεια από όσο θα έπρεπε, σε σχέση με την πραγματική χρήση τους.

Αυτό σημαίνει ότι αν κάποια εφαρμογή «τραβάει» μπαταρία χωρίς εμφανή λόγο, ο χρήστης μπορεί να το διαπιστώσει αμέσως και να δράσει, είτε περιορίζοντας τη χρήση της είτε διαγράφοντάς την. Το νέο μενού συνοδεύεται και από προτάσεις που εμφανίζονται όταν το σύστημα εντοπίζει ασυνήθιστη κατανάλωση, δίνοντας στον χρήστη πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι φταίει. Έτσι η Apple δεν μένει μόνο στην παραδοχή του προβλήματος, αλλά δίνει και πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπισή του.

Η δυνατότητα αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Μέχρι τώρα, ακόμα κι αν το iPhone εμφάνιζε ότι μια εφαρμογή είχε καταναλώσει ένα ποσοστό της μπαταρίας, δεν ήταν σαφές αν αυτό ήταν φυσιολογικό. Πλέον, η σύγκριση με το «κανονικό» μοτίβο κατανάλωσης επιτρέπει στον χρήστη να ξέρει αν κάτι δεν πάει καλά. Ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης μπορεί λογικά να καταναλώνει περισσότερο, όμως αν το κάνει μια εφαρμογή καιρού χωρίς σχεδόν καθόλου χρήση, το iOS 26 θα το επισημάνει άμεσα.

Βελτιώσεις στη διαχείριση της ενέργειας

Το μήνυμα που στέλνει η Apple είναι διπλό: από τη μια καθησυχάζει τους χρήστες ότι οι προσωρινές αυξήσεις στην κατανάλωση είναι απολύτως φυσιολογικές, και από την άλλη τους δίνει τα εργαλεία να εντοπίζουν μόνοι τους προβλήματα που μπορεί να επηρεάζουν μακροπρόθεσμα την εμπειρία τους. Το iOS 26, με τις ενημερώσεις και τις νέες ρυθμίσεις του, δείχνει ότι η εταιρεία δεν περιορίζεται μόνο στην ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών, αλλά δίνει έμφαση στην πρακτική υποστήριξη των χρηστών της.