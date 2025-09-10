iPhone 17: Έρχεται στην Ελλάδα στις 19 Σεπτεμβρίου – Όλες οι τιμές και οι μεγάλες αλλαγές

Η Apple έκανε πάλι το «θαύμα» της. Στο χθεσινό event με τον εύγλωττο τίτλο «Awe-Dropping», παρουσίασε τη νέα γενιά iPhone, τη σειρά iPhone 17, φέρνοντας τον μεγαλύτερο σχεδιαστικό ανασχηματισμό των τελευταίων ετών.

Η γκάμα περιλαμβάνει τέσσερα μοντέλα: το βασικό iPhone 17, το κορυφαίο iPhone 17 Pro, το μεγαθήριο iPhone 17 Pro Max και τη μεγάλη έκπληξη, το iPhone 17 Air – το λεπτότερο iPhone όλων των εποχών.

iPhone 17 lineup overview 🔥 pic.twitter.com/EVPjB4NsCs — Apple Hub (@theapplehub) September 9, 2025

Καινοτομίες που ξεχωρίζουν

iPhone 17: Οθόνη 6,3’’ Super Retina XDR ProMotion στα 120 Hz, επεξεργαστής A19, κάμερα 48 MP Dual Fusion και αυτονομία που φτάνει τις 30 ώρες βίντεο.

iPhone 17 Pro & Pro Max: Ενισχυμένο A19 Pro SoC με σύστημα ψύξης vapor-chamber, unibody αλουμινένιο σασί και τριπλή κάμερα 48 MP με zoom έως 8x και δυνατότητες ProRes RAW.

iPhone 17 Air: Μόλις 5,6 mm πάχος, τιτάνιο αεροδιαστημικού τύπου, OLED οθόνη 6,5’’, νέας γενιάς προστασία Ceramic Shield 2 και κάμερα 48 MP. Ένα πραγματικό «κόσμημα» τεχνολογίας.

Οι τιμές στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις για την ευρωζώνη – και κατ’ επέκταση για τη χώρα μας – οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

iPhone 17: από ~959 €

iPhone 17 Air: περίπου 999 €

iPhone 17 Pro: από ~1.319 €

iPhone 17 Pro Max: από ~1.469 €

Πότε έρχεται στη χώρα μας

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στο πρώτο κύμα διάθεσης.

Προπαραγγελίες: ξεκινούν την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Διαθεσιμότητα στα καταστήματα: από Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Apple αφήνει οριστικά πίσω της την κλασική SIM – όλα τα νέα iPhone υποστηρίζουν αποκλειστικά eSIM στην Ευρώπη, άρα και στην Ελλάδα.

Τι είναι η eSIM;

Η eSIM (embedded SIM) είναι μια ψηφιακή κάρτα SIM που είναι ενσωματωμένη μέσα στη συσκευή και δεν χρειάζεται να βάλεις ή να βγάλεις πλαστική κάρτα.

Ουσιαστικά κάνει ό,τι και η κλασική SIM: σου δίνει πρόσβαση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (τηλέφωνα, SMS, internet), αλλά χωρίς το φυσικό chip.

Πώς λειτουργεί

Αντί να βάζεις πλαστική κάρτα, ενεργοποιείς την eSIM με QR code που σου δίνει ο πάροχος. Η συσκευή «κατεβάζει» το προφίλ της σύνδεσής σου (νούμερο, πακέτο δεδομένων, κλπ.). Μπορείς να έχεις πολλαπλά προφίλ eSIM στο ίδιο κινητό και να αλλάζεις εύκολα από τις ρυθμίσεις (π.χ. ελληνικό νούμερο + ξένη eSIM για ταξίδια). Αν αλλάξεις πάροχο, απλά διαγράφεις το παλιό προφίλ και ενεργοποιείς νέο.

Πλεονεκτήματα

Δεν χρειάζεται να κουβαλάς ή να κόβεις SIM.

Πολύ χρήσιμη για ταξίδια: αγοράζεις eSIM data plan online και συνδέεσαι άμεσα.

Δίνει τη δυνατότητα για διπλή SIM (π.χ. επαγγελματικό και προσωπικό νούμερο στο ίδιο iPhone).

Πιο ασφαλής: δύσκολα κλέβεται, αφού δεν αφαιρείται φυσικά.

Μειονεκτήματα