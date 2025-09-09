iPhone 17: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιμένουμε, πόσο θα κοστίζει και πότε θα έρθει στην Ελλάδα

Η αγωνία για την παρουσίαση του iPhone 17 κορυφώνεται με το επικείμενο Apple event (9/9, 20:00) να είναι το πιο πολυαναμενόμενο γεγονός στον χώρο της τεχνολογίας – και όχι μόνο. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι ο πλανήτης θα σταματήσει για τη μία ώρα και κάτι που θα διαρκέσει. Τι περιμένουμε; Σίγουρα τέσσερις εκδόσεις και συγκεκριμένα το iPhone 17, το iPhone 17 Pro, το iPhone 17 Pro Max και το νέο iPhone 17 «Air». Δεν θα υπάρξει iPhone 17 Plus, καθώς ο τεχνολογικός κολοσσός αποφάσισε να καταργήσει τη σειρά, επειδή δεν αποδείχθηκε ιδιαίτερα δημοφιλής. Ας δούμε, όμως, τι περιμένουμε κυρίως από πλευράς τεχνικών χαρακτηριστικών.

Οθόνη

Οι αναφορές συγκλίνουν στο ότι στη σειρά Pro θα διατηρηθεί το LTPO OLED πάνελ με ProMotion 120Hz και always-on δυνατότητες. Οι διαστάσεις προβλέπονται περίπου στις 6,3" για τα βασικά Pro, 6,6" για το «Air» και 6,9" για το Pro Max. Η φωτεινότητα θα είναι βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενα μοντέλα.

Επεξεργαστής και RAM

Τα leaks δείχνουν πιθανή χρήση νέας γενιάς SoC: A19/A19 Pro για τα Pro μοντέλα, με βελτιώσεις στην αποδοτικότητα, χάρη στη πιο σύγχρονη διαδικασία παραγωγής. Στο μέτωπο της μνήμης RAM, αναφέρονται αυξήσεις: 12 GB στα Air/Pro/Pro Max και 8 GB στο βασικό iPhone 17. Αν επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, θα είναι μια μικρή αλλά ουσιαστική αναβάθμιση για multitasking.

Αποθηκευτικός χώρος

Πηγές αναφέρουν ότι τα Pro μοντέλα θα ξεκινούν από τα 256 GB ως προεπιλεγμένη χωρητικότητα – που δείχνει ότι η Apple μπορεί να προσαρμόσει τον αποθηκευτικό χώρο για να ταιριάξει με τις μεγαλύτερες κάμερες και τα βίντεο υψηλής ανάλυσης.

Κάμερες

Η μεγαλύτερη αλλαγή που κυκλοφορεί ως φήμη αφορά τις κάμερες: αισθητήρες 48 MP, πιθανή ενσωμάτωση τηλεφακού με οπτικό zoom έως 8× στα Pro/Pro Max, και δυνατότητες 8K βιντεοσκόπησης.

Μπαταρία και φόρτιση

Οι διαρροές υποδηλώνουν αύξηση χωρητικότητας ειδικά στο Pro Max, με αναφορές για μπαταρία 5.088 mAh (περίπου 8–9% μεγαλύτερη από πέρυσι) που, σε συνδυασμό με αποδοτικότερες CPU/GPU, θα φέρει σημαντική βελτίωση αυτονομίας. Υπάρχει επίσης συζήτηση για βελτιωμένη ασύρματη φόρτιση, αν και θα πρέπει να περιμένουμε τις οριστικές ανακοινώσεις.

Συνδεσιμότητα και λειτουργικό σύστημα

Αναμένεται συνέχιση της υποστήριξης 5G (Qualcomm modem σε ορισμένες αναφορές), πιθανή καθολική μετάβαση σε USB-C, και φυσικά το iOS με τις συνηθισμένες αναβαθμίσεις, ειδικά για τις νέες κάμερες και τα SoC.

Σχεδίαση και υλικά

Οι αναφορές μιλούν για πιο λεπτή παραλλαγή «Air» (πιο ελαφρύ/λεπτό σώμα), αλλαγές στο camera bump (με πλήρη οριζόντια μπάρα ή νέα διάταξη), και για πιθανές επιλογές υλικών όπως συνδυασμούς αλουμινίου/γυαλιού ή τιτάνιου για συγκεκριμένα μοντέλα.

Κόστος και ημερομηνία κυκλοφορίας

Η Apple εξακολουθεί να βασίζεται σε υποσυστήματα που προέρχονται από την Ασία, οπότε είναι αμφίβολο αν οι δασμοί που έχουν επιβληθεί σε ανταγωνιστικά προϊόντα θα οδηγήσουν σε μείωση των τιμών. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η εταιρεία θα απορροφήσει το υψηλότερο κόστος ή θα το μετακυλήσει στους καταναλωτές. Η βασική έκδοση πάντως θα κοστίζει περίπου 800 δολάρια (687 ευρώ), το Pro γύρω στα 1.050 δολάρια (902 ευρώ) και το Pro Max κοντά στα 1.250 δολάρια (1.073 ευρώ).Η τιμή του «Air» υπολογίζεται στα 950 δολάρια (816 ευρώ), διαθέσιμο σε μαύρο, ασημί και ανοιχτό χρυσό.

Πότε θα είναι διαθέσιμο

Η Ελλάδα, όπως και οι περισσότερες χώρες, ακολουθεί το παγκόσμιο πρόγραμμα της Apple για τα νέα μοντέλα. Επομένως:

το iPhone 17 θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα περίπου στα μέσα της εβδομάδας, γύρω στις 19 Σεπτεμβρίου 2025.

οι προπαραγγελίες από ελληνικά καταστήματα (επίσημους μεταπωλητές της Apple και παρόχους κινητής) θα ξεκινήσουν πιθανότατα παράλληλα ή πολύ κοντά στη διεθνή ημερομηνία, δηλαδή στις 12 Σεπτεμβρίου.

Τι λέει διαρροή από πάροχο κινητής τηλεφωνίας στην Κορέα

GSM Arena

Το βασικό iPhone 17 θα διαθέτει οθόνη 6,3 ιντσών, το νέο τσιπ Apple A19, 8GB μνήμη RAM και αποθηκευτικό χώρο 128/256/512GB. Στην πίσω κάμερα θα συναντάμε ξανά τον κύριο αισθητήρα των 48MP και τον υπερευρυγώνιο των 12MP, όπως και στο περσινό iPhone 16. Η τιμή εκκίνησης θα είναι 1.250.000 γουόν Κορέας (περίπου 900 δολάρια), ενώ θα κυκλοφορήσει σε μαύρο, λευκό, πράσινο lime και κόκκινο χρώμα.



Το ολοκαίνουργιο iPhone 17 Air θα μοιράζεται τα περισσότερα χαρακτηριστικά με το απλό iPhone 17, όπως το τσιπ A19, τα 8GB RAM και την κύρια κάμερα 48MP, αλλά θα προσφέρει μεγαλύτερη οθόνη 6,6 ιντσών και, εντυπωσιακά, μικρότερη μπαταρία 2.800mAh. Η τιμή για την έκδοση των 128GB αναμένεται να ξεκινά από τα 1.400.000 γουόν (1.000 δολάρια) και θα είναι διαθέσιμο στα ίδια χρώματα με το iPhone 17.



Περνώντας στα πιο ισχυρά μοντέλα, iPhone 17 Pro και 17 Pro Max, και τα δύο θα εξοπλιστούν με τον αναβαθμισμένο επεξεργαστή A19 Pro, 12GB RAM και αποθηκευτικό χώρο έως 1TB. Το iPhone 17 Pro θα έχει οθόνη 6,3 ιντσών και θα ξεκινά με χωρητικότητα 128GB.



Το iPhone 17 Pro Max θα διαθέτει οθόνη 6,9 ιντσών και θα ξεκινά από τα 256GB, με δυνατότητα επέκτασης έως το 1TB. Και τα δύο Pro μοντέλα θα φέρουν τετραπλό σύστημα καμερών με τριπλούς φακούς 48MP (κύρια, υπερευρυγώνια, τηλεφακός) και δυνατότητα εγγραφής βίντεο σε 8K.



Η τιμή εκκίνησης για το iPhone 17 Pro υπολογίζεται στα 1.550.000 γουόν (1.116 δολάρια), ενώ το iPhone 17 Pro Max θα ξεκινά από τα 1.940.000 γουόν (1.397 δολάρια). Και τα δύο Pro μοντέλα θα διατίθενται σε λευκό, μαύρο, μπλε και χρυσό χρώμα.

Συμπέρασμα

Με βάση τα παραπάνω μιλάμε κυρίως για ένα σετ λογικών αναβαθμίσεων: καλύτερες οθόνες, ισχυρότερα/αποδοτικότερα chips, σημαντική ώθηση στις κάμερες και μεγαλύτερες μπαταρίες σε κάποια μοντέλα. Ωστόσο, πολλά από τα παραπάνω βασίζονται σε leaks και αναλύσεις και σίγουρα θα περιμένουμε την παρουσίαση με μεγάλο ενδιαφέρον στις 20:00 (Πέμπτη, 9/9).



