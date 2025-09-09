Έρχεται το «λεπτό» iPhone να βγάλει την Apple από τη δύσκολη θέση…

Το iPhone χρειάζεται μία αναμόρφωση. Αυτή ενδεχομένως να έρθει σήμερα το βράδυ που η Apple αναμένεται να παρουσιάσει το νέο λεπτό μοντέλο iPhone, με πιθανή ονομασία «iPhone Air» μαζί με το iPhone 17 και το νέο μοντέλο Apple Watch κατά την ετήσια παρουσίαση της.

Αυτή, όπως επισημαίνουν αναλυτές, θα είναι η πρώτη μεγάλη αναμόρφωση του εμβληματικού προϊόντος της Apple από το 2017, όταν η Apple έβγαλε το iPhone X, το πρώτο μοντέλο χωρίς το γνωστό κουμπί και με τη φιλόδοξη τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου. Το μοντέλο αυτό άνοιξε φυσικά το δρόμο για τα επόμενα iPhone.

Όμως, το iPhone Air, που σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg θα ανακοινωθεί σήμερα, μπορεί να παίξει διαφορετικό ρόλο. Αντί να θέσει τις βάσεις για το μέλλον των έξυπνων κινητών, το iPhone Air μπορεί να αυξήσει την ποικιλία της σειράς των iPhone για πελάτες που επιθυμούν κάτι διαφορετικό.

Οι προκλήσεις της Apple στην αγορά

Άλλωστε, η Apple χρειάζεται βοήθεια. Παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις iPhone είναι καλές, όπως φαίνονται και από τα αποτελέσματα της εταιρείας, οι πελάτες προχωρούν σε αναβάθμιση των κινητών τους μόνο όταν εμφανίζεται ένα καινούργιο τηλέφωνο με χαρακτηριστικά που θεωρούν ότι αξίζουν – κάτι που συμβαίνει λιγότερο συχνά σε σχέση με το παρελθόν που άλλαζαν τηλέφωνο πιο συχνά.

Σε αντίθεση δε με τους αντιπάλους των Android, όπως η Samsung και η Google, που έχουν ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στα λογισμικά των τηλεφώνων τους, η Apple Intelligence δε φαίνεται ότι θα βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής παρουσίασης.

Όταν η Google παρουσίασε τη σειρά Pixel 10 και η Samsung το Galaxy S25, τα χαρακτηριστικά της τεχνητής νοημοσύνης ήταν στο επίκεντρο της στρατηγικής προώθησης των εν λόγω κινητών.

Όμως, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η Apple είναι πίσω στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, οπότε και αναμένεται σήμερα να επικεντρωθεί στην στη βελτίωση των συσκευών. Επίσης, τονίζουν ότι πιθανότατα η Apple δεν είναι ακόμα έτοιμη να παρουσιάσει την πρόοδό της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, δεδομένου ότι πιέζεται να ξεπεράσει τη Samsung και την Google όταν τελικά την παρουσιάσει.

Νωρίτερα φέτος, η Apple ανακοίνωσε ότι τελικά καθυστερεί την αναβάθμιση που θα έδινε τη δυνατότητα στη Siri να λειτουργεί σε διάφορες εφαρμογές. Η κολοσσιαία τεχνολογική εταιρεία τόνισε στην ανακοίνωσή της ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να δώσει στη συγκεκριμένη τεχνολογία την ποιότητα που απαιτεί σε όλα τα προϊόντα της.

Από την άλλη, ειδικοί αναφέρουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι αυτή που φέρνει τους πελάτες στα καταστήματα για να αναβαθμίσουν τα κινητά τους.

Η θέση του iPhone στην αγορά

Μελέτη του ΜΙΤ έδειξε ότι το 95% των οργανισμών που έχουν επενδύσει στην τεχνητή νοημοσύνη δεν παίρνουν πίσω τις επενδύσεις τους, αναφέροντας ως παράδειγμα την Nvidia. Πάντως, το iPhone παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή έξυπνα κινητά στον κόσμο, με μερίδιο αγοράς που φτάνει το 15,7% της παγκόσμιας αγοράς – πίσω από την Samsung.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι η Apple παλεύει εδώ και χρόνια να βρει ένα τέταρτο μοντέλο iPhone δίπλα στα γνωστά που είναι το απλό, το Pro και το Pro Max. Αφαίρεσε το iPhone Mini μετά από μόνο δύο σειρές κινητών ξεκινώντας από το iPhone 14 και τώρα η εταιρεία αναμένεται να αντικαταστήσει το μοντέλο Plus με το νέο Air.

Βέβαια, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να τοποθετήσει μία κάμερα αντί για δύο στο iPhone 16. Και παρότι οι καταναλωτές έχουν περιορίσει τα τελευταία χρόνια τις αναβαθμίσεις, η αλήθεια είναι ότι η έκδοση Air του MacBook και του iPad έχει πολύ μεγάλη επιτυχία.