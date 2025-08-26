Apple: Λανσάρει το νέο iPhone 17 στην ετήσια εκδήλωσή της - Πόσο θα κοστίζει

Με την αγωνία να έχει κορυφωθεί για τις νέες συσκευές της Apple, η εταιρεία θα φιλοξενήσει την ετήσια φθινοπωρινή της εκδήλωση στις 9 Σεπτεμβρίου, στην οποία αναμένεται να παρουσιαστούν και επίσημα το νέο iPhone 17, Apple Watch και άλλες συσκευές.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Steve Jobs Theater στα κεντρικά γραφεία της Apple στο Cupertino της Καλιφόρνια και θα χρησιμεύσει ως επίδειξη των προσπαθειών της εταιρείας να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στις συσκευές της, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Όπως έγινε γνωστό από διάφορα μέσα ενημέρωσης, η Apple θα παρουσιάσει μεταξύ άλλων μια ιδιαίτερα λεπτή έκδοση του τελευταίου της iPhone, με την επωνυμία iPhone Air, αντανακλώντας τις σειρές iPad Air και MacBook Air.

Η εταιρεία αναμένεται επίσης να παρουσιάσει νέα, υψηλής ποιότητας Apple Watches, αναβαθμισμένα iPad Pro και μια ταχύτερη έκδοση των ακουστικών Vision Pro, όπως ανέφερε πρόσφατα το Bloomberg News.

Πως μοιάζει το νέο iPhone

Η βασική έκδοση του iPhone 17 αναμένεται να ανανεωθεί σημαντικά με σκοπό να προσεγγίσει περισσότερο τις δυνατότητες των Pro εκδόσεων. Αυτή θα διαθέτει οθόνη 6,3 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 120Hz, βελτίωση από τα τωρινά 60Hz, και μπροστινή κάμερα 24MP. Μάλιστα, θα κυκλοφορούν και σε νέα χρώματα, όπως μωβ και πράσινο.

Στη σειρά Pro, οι αλλαγές εστιάζονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Μάλιστα, φημολογείται ότι οι τρεις κάμερες θα τοποθετηθούν σε μια οριζόντια διάταξη, που θα εκτείνεται σε όλο το πλάτος της συσκευής. Δίπλα τους θα βρίσκονται το φλας, ο αισθητήρας φωτός και το μικρόφωνο. Το λογότυπο της Apple αναμένεται να τοποθετηθεί πιο κεντρικά για λόγους εμφάνισης. Επίσης, είναι πιθανό το iPhone 17 Pro να εγκαταλείψει την τιτανένια κατασκευή περιμετρικά της οθόνης υπέρ του αλουμινίου, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει το βάρος και το κόστος παραγωγής.

Το Pro Max μοντέλο δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί ιδιαίτερα, με τη σημαντικότερη αναβάθμιση να αφορά ένα πιο παχύ σώμα, πιθανώς για την τοποθέτηση μεγαλύτερης μπαταρίας — μια εξέλιξη που θα εκτιμηθεί από πολλούς χρήστες.

Το κόστος της νέας συσκευής

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα του techcrunch.com, η βασική έκδοση του iPhone 17 αναμένεται να διατίθεται κοντά στα 800 δολάρια (σ.σ. 686,92 ευρώ ), ενώ το Pro Max θα ξεκινά γύρω στα 1.250 δολάρια (σ.σ. 1073,31 ευρώ). Το iPhone 17 Pro θα τιμολογείται περίπου στα 1.050 δολάρια (σ.σ. 901,58 ευρώ), ωστόσο αναμένεται να έχει λιγότερες επιλογές αποθηκευτικού χώρου από τον προκάτοχό του, με τις 128GB να καταργούνται και να παραμένουν μόνο οι επιλογές 256GB, 512GB και 1TB. Τα νέα χρώματα για τα Pro λέγεται ότι θα περιλαμβάνουν σκούρο μπλε και χάλκινο.

Παράλληλα με τις συσκευές, η Apple ενδέχεται να παρουσιάσει και νέες θήκες, με την ονομασία «TechWoven», οι οποίες, σύμφωνα με διαρροές, χρησιμοποιούν υψηλότερης ποιότητας υλικό σε σχέση με τις FineWoven που είχαν λανσαριστεί το 2023 και στη συνέχεια αποσύρθηκαν. Οι νέες θήκες ενδέχεται να συνοδεύονται από ιμάντα χιαστί.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, φαίνεται να συγκεντρώνει η πιθανή αποκάλυψη του iPhone Air — της λεπτότερης συσκευής που έχει κατασκευάσει ποτέ η Apple. Το νέο αυτό μοντέλο ενδέχεται να αντικαταστήσει το iPhone Plus, έχοντας πάχος μόλις 5,5 χιλιοστά, ελαφρώς λεπτότερο από τα σημερινά iPhone κατά περίπου 0,08 ίντσες. Η οθόνη του θα είναι 6,6 ιντσών, ενώ ενδέχεται να διαθέτει μόνο μία πίσω κάμερα. Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις ότι ίσως δεν υπάρχει ηχείο στο κάτω μέρος, με τον ήχο να βγαίνει αποκλειστικά από το πάνω ακουστικό. Η τιμή του iPhone Air φημολογείται ότι θα είναι γύρω στα 950 δολάρια (σ.σ. 815,71 ευρώ), και η συσκευή θα προσφέρεται σε μαύρο, ασημί και ανοιχτό χρυσό.