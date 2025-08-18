Apple iPhone 18: Η ανατρεπτική αλλαγή που θα φέρουν τα μοντέλα Pro και Pro Max

Μπορεί η Apple προετοιμάζεται πυρετωδώς για την παρουσίαση της σειράς iPhone 17, αυτό όμως δεν εμπόδισε γνωστό leaker να αποκαλύψει τα σχέδια της εταιρείας για το iPhone 18. Οι τελευταίες διαρροές από τον Digital Chat Station δείχνουν πως οι επόμενες γενιές θα φέρουν χαρακτηριστικά που θα αλλάξουν ριζικά την πρόσοψη του iPhone. Σύμφωνα με τον leaker, τα iPhone 18 Pro και Pro Max θα σηματοδοτήσουν μια νέα κατεύθυνση για την Apple, εγκαταλείποντας λύσεις που μέχρι σήμερα θεωρούνταν δεδομένες.

Το iPhone 18 φέρνει την πιο μεγάλη αλλαγή σχεδίασης μετά το Dynamic Island

Πιο συγκεκριμένα, η Apple ετοιμάζεται να αφαιρέσει την εγκοπή που παρουσιάστηκε στα Pro μοντέλα το 2022 με το Dynamic Island. Αντί αυτής, η εταιρεία θα υιοθετήσει μια μικρή οπή (punch hole) για την μπροστινή κάμερα, μια επιλογή που μέχρι σήμερα είχαμε δει κυρίως σε Android smartphones. Η διαφοροποίηση θα είναι εμφανής, καθώς το νέο άνοιγμα αναμένεται να τοποθετηθεί στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

Αυτό που κάνει την αλλαγή ακόμη πιο σημαντική είναι η πρόθεση της Apple να ενσωματώσει τους αισθητήρες του Face ID κάτω από την οθόνη. Η τεχνολογία αυτή, που δοκιμάζεται εδώ και χρόνια από πολλούς κατασκευαστές, θα μπορούσε να επιτρέψει τη χρήση της συσκευής χωρίς οπτικές παρεμβολές. Αν η φήμη επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές αισθητικές και λειτουργικές αλλαγές που έχουν γίνει ποτέ σε iPhone.

Face ID κάτω από την οθόνη και νέα θέση για την κάμερα

Η επιλογή αυτή, βέβαια, διχάζει το κοινό. Από τη μία πλευρά είναι οι χρήστες που θέλουν αλλαγές και από την άλλη όσοι ανησυχούν ότι το iPhone θα χάσει ένα μέρος της ταυτότητάς του και θα μοιάζει περισσότερο με τα Android smartphones. Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάλειψη του Dynamic Island τόσο σύντομα δείχνει πως η Apple αναζητά διαρκώς νέες μορφές σχεδίασης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι η Apple σκοπεύει να διατηρήσει τα μεγέθη των οθονών σχεδόν αμετάβλητα. Συγκεκριμένα, το iPhone 18 Pro θα έχει οθόνη 6,27 ιντσών, ενώ το Pro Max θα φτάνει στις 6,86 ίντσες. Παρά το γεγονός ότι οι διαστάσεις δεν αλλάζουν, η εταιρεία φέρεται να εργάζεται σε αναβάθμιση της ανάλυσης στα 1,5K, προσφέροντας πιο καθαρή εικόνα και συνολικά καλύτερη εμπειρία. Αν και δεν υπάρχουν περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες, η βελτίωση αυτή θα φανεί ιδιαίτερα σε εφαρμογές πολυμέσων.

Αναβαθμίσεις στην ανάλυση, ίδιες διαστάσεις στις οθόνες

Εν αναμονή για τις σχεδιαστικές αλλαγές στο iPhone 18, όλα τα βλέμματα στρέφονται στη σειρά iPhone 17, η οποία θα παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο. Η αλλαγή στη σχεδίαση της πλάτης που θεωρείται δεδομένη μπορεί να μη φέρει επανάσταση, αλλά σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας περιόδου για τα iPhone.