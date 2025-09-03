Apple Event 2025: Το νέο iPhone 17 και οι μεγάλες εκπλήξεις

Το μεγάλο ετήσιο ραντεβού της Apple πλησιάζει, με το event της 9ης Σεπτεμβρίου να υπόσχεται καινοτομίες που θα τραβήξουν την προσοχή δεκάδων εκατομμυρίων χρηστών παγκοσμίως. Το κέντρο της παρουσίασης θα είναι φυσικά το νέο iPhone 17, όμως η εταιρεία κατά τα φαινόμενα ετοιμάζει πολλά περισσότερα. Οι διαρροές για το iOS 26 έχουν ήδη αφήσει να εννοηθεί πως έρχονται εκπλήξεις πέρα από τα κλασικά μοντέλα.

Τέσσερις εκδόσεις του iPhone 17

Οπως αναφέρεται στο bgr.com, το iPhone 17 θα κυκλοφορήσει σε τέσσερις εκδόσεις. Πιθανότατα, το βασικό μοντέλο θα διαθέτει αναβαθμισμένη εμπρόσθια κάμερα και τον νέο επεξεργαστή A19, χωρίς όμως ιδιαίτερες διαφορές από το προηγούμενο μοντέλο. Η μεγαλύτερη αλλαγή έρχεται με το iPhone 17 Air, που ουσιαστικά αντικαθιστά τη σειρά Plus. Πρόκειται για μια υπέρλεπτη συσκευή με μονή οπίσθια κάμερα σε νέα μπάρα, 8GB RAM και συμβατότητα με το νέο 5G modem C1. Η Apple θέλει να δείξει πως συνεχίζει να καινοτομεί, ανοίγοντας τον δρόμο για ακόμη πιο τολμηρές σχεδιάσεις.

Στην κορυφή της γκάμας, τα iPhone 17 Pro και Pro Max αναμένεται να διαθέτουν νέο σύστημα καμερών με τρεις φακούς των 48 MP, επεξεργαστή A19 Pro, μνήμη 12 GB και μεταλλικό σκελετό που θα βελτιώνει τη διαχείριση θερμοκρασίας. Η κίνηση αυτή δείχνει τη στρατηγική της Apple να ενισχύσει τα Pro μοντέλα με χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούν ουσιαστικά από τα υπόλοιπα.

Νέα γενιά Apple Watch με καινοτομίες υγείας

Εξίσου σημαντικές ανακοινώσεις αφορούν τα Apple Watch. Στο event αναμένονται τρία νέα μοντέλα: το Apple Watch Series 11, το Apple Watch Ultra 3 και το Apple Watch SE 3. Όλα θα έχουν το νέο S11 chip, ενώ οι δύο κορυφαίες εκδόσεις θα αποκτήσουν υποστήριξη 5G, με το Ultra 3 να διαθέτει ακόμη και δορυφορική συνδεσιμότητα. Οι φήμες κάνουν λόγο για την πολυαναμενόμενη δυνατότητα μέτρησης πίεσης, όχι με ακριβή διάγνωση, αλλά με προειδοποιήσεις που θα βοηθούν στον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων. Παράλληλα, πιθανό είναι να μεγαλώσει ελαφρώς η οθόνη σε Ultra 3 και SE 3, παραμένοντας όμως συμβατή με τα υπάρχοντα λουράκια.

AirPods Pro 3 και αναβαθμίσεις λογισμικού

Η Apple ανανεώνεται γενικά, και στην εκδήλωση αναμένονται και τα AirPods Pro 3. Η νέα γενιά των δημοφιλέστερων ασύρματων ακουστικών της εταιρείας θα διαθέτει αισθητήρα καρδιακού ρυθμού, βελτιωμένη ακύρωση θορύβου, νέο επεξεργαστή ήχου H3 και πιθανόν λειτουργία ζωντανής μετάφρασης που είχε δοκιμαστεί στο iOS 26. Μεταβολές θα υπάρξουν και στη θήκη φόρτισης, η οποία ως κουμπί σύζευξης θα χρησιμοποιεί πλέον χωρητικό (capacitive) πλήκτρο αφής αντί του κλασικού μηχανικού.

Στο κομμάτι του λογισμικού, η Apple θα ανακοινώσει την άμεση διάθεση των Release Candidate εκδόσεων για iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 και visionOS 26. Οι τελικές εκδόσεις αναμένονται μέσα στην επόμενη εβδομάδα, όπως συμβαίνει παραδοσιακά κάθε χρόνο. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι το νέο περιβάλλον “Liquid Glass”, το οποίο φέρνει ομοιομορφία σε όλες τις πλατφόρμες της Apple, θυμίζοντας την αλλαγή που έφερε το iOS 7. Ιδιαίτερα σε iPad και Mac, η εμπειρία θα είναι πιο κοντά από ποτέ, με νέες δυνατότητες πολλαπλών παραθύρων και γραμμών μενού που παραπέμπουν σε macOS.

Apple TV 4K και AirTag

Δεν αποκλείεται, πάντως, η Apple να επιφυλάσσει και άλλες εκπλήξεις. Οι φήμες μιλούν για νέο Apple TV 4K με περισσότερη μνήμη και δυνατότητες Apple Intelligence, δεύτερη γενιά AirTag με καλύτερο τσιπ εντοπισμού και ισχυρότερο ηχείο, καθώς και ανανεωμένο Apple Vision Pro με τον νέο επεξεργαστή M4 ή M5. Αν δεν παρουσιαστούν όλα σε αυτή την εκδήλωση, είναι πιθανό η εταιρεία να οργανώσει δεύτερο event το φθινόπωρο για τα iPad και Mac.

Το φετινό ραντεβού στο Apple Park δείχνει πως δεν θα περιοριστεί σε μια απλή παρουσίαση νέων iPhone. Αντίθετα, η Apple θέλει να στείλει το μήνυμα ότι μπαίνει σε μια νέα εποχή, με φρέσκες συσκευές, ενιαία σχεδιαστική γλώσσα και πιο έξυπνες δυνατότητες σε κάθε κατηγορία προϊόντος.