Παρουσιάστηκαν τα νέα iPhone 17 - Ποια η τιμή τους και πότε θα έρθουν στην Ελλάδα

Μετά από μήνες φημολογίας, η Apple μας άφησε άφωνους (όπως ήταν η αρχική υπόσχεση με το λογοπαίγνιο awe-dropping) και παρουσίασε τη νέα σειρά iPhone 17, το νέο της υπέρλεπτο iPhone 17 Air καθώς και τα επόμενης γενιάς Apple Watch Series 11 και AirPods Pro 3.

iPhone 17 Series

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Apple, η οθόνη των iPhone 17 μεγαλώνει στις 6,3 ίντσες, με ProMotion 120Hz για προσαρμοζόμενο ρυθμό ανανέωσης, φωτεινότητα που φτάνει τα 3.000 nits, Ceramic Shield 2 και τριπλάσια αντοχή στις γρατζουνιές χάρη σε νέα επίστρωση. Παράλληλα, διαθέτει επταπλή αντιανακλαστική επίστρωση για μείωση των αντανακλάσεων.

Στο εσωτερικό, βρίσκουμε τον νέο επεξεργαστή A19 που είναι ταχύτερος και πιο αποδοτικός από τον A18. Η ανανεωμένη neural engine με 16 πυρήνες βελτιώνει σημαντικά την Apple Intelligence, ενώ η αυξημένη μνήμη και η 6πύρηνη CPU υπόσχονται κορυφαίες επιδόσεις.

Η 5πύρηνη GPU φέρνει άλμα στα γραφικά, με έμφαση στο gaming. Με το iOS 26, έρχονται νέες λειτουργίες όπως Visual Intelligence και Live Translations σε τηλέφωνο, FaceTime και μηνύματα, πάντα με γνώμονα την προστασία της ιδιωτικότητας.

Η μπαταρία διαρκεί όλη μέρα, με 8 επιπλέον ώρες αναπαραγωγής βίντεο και ταχεία ενσύρματη φόρτιση που φτάνει το 50% σε μόλις 20 λεπτά.

Apple introduces the iPhone 17 Pro 🔥 pic.twitter.com/PX3piZrvWO — Apple Hub (@theapplehub) September 9, 2025

We’ve waited for it! Apple revealed the new iPhone 17 Pro



They promise that with this phone, you can forget about overheating — it has the most advanced cooling system in history, and the device can run for 39 hours non-stop while watching videos.



What do you think? Be honest! pic.twitter.com/Rz4x2cRgxZ — NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2025

Κύρια κάμερα 48 MP

Οι κάμερες του iPhone αναβαθμίστηκαν σημαντικά. Η κύρια φτάνει στα 48MP και αποθηκεύει φωτογραφίες 24MP ως προεπιλογή. Διαθέτει επίσης υπερευρυγώνιο φακό για εντυπωσιακές λήψεις φωτογραφιών και βίντεο. Η εμπρόσθια κάμερα βελτιώθηκε αισθητά, με την Apple να αποκαλύπτει ότι οι χρήστες έχουν τραβήξει πάνω από 500 δισεκατομμύρια selfies.

Η νέα εμπρόσθια κάμερα με λειτουργία Center Stage προσφέρει περισσότερα pixels, καλύτερη σταθεροποίηση και ευρύτερο πεδίο λήψης. Ο διπλάσιος σε μέγεθος αισθητήρας, τετράγωνου σχήματος, δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να επιλέγει σε πραγματικό χρόνο το κάδρο και την αναλογία διαστάσεων κατά τη λήψη.

Όλες οι κύριες κάμερες διαθέτουν αισθητήρα 48MP. Η εμπρόσθια selfie κάμερα προέρχεται από το iPhone 16 και διαθέτει νέο τετράγωνο αισθητήρα. Η τεχνολογία μειώνει τον θόρυβο και βελτιώνει την ακρίβεια των χρωμάτων. Το ψηφιακό ζουμ φτάνει έως και 20x, ενώ η Apple αναφέρει ότι η συσκευή διαθέτει την ισοδύναμη λειτουργία 8 φακών σε μία μόνο κάμερα.

iPhone 17 Air

Η Apple ανακοίνωσε το iPhone Air, το πιο λεπτό smartphone που έχει κατασκευάσει. Το τμήμα της κάμερας, που η εταιρεία αποκαλεί «plateau», φιλοξενεί όχι μόνο τον φακό αλλά και τον επεξεργαστή μαζί με άλλα βασικά εξαρτήματα, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί ο υπόλοιπος χώρος για μεγαλύτερη μπαταρία. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη από τιτάνιο, για μεγαλύτερη αντοχή και στιβαρότητα.Το iPhone Air μάλιστα θα βασίζεται στο νέο τσιπ A19 Pro. Η Apple λέει ότι η υπολογιστική ισχύς είναι αντίστοιχη με αυτή ενός MacBook Pro.

iPhone 17 Pro

Η Apple παρουσίασε τα iPhone 17 Pro, διαθέσιμα σε μαύρο, ασημί και πορτοκαλί, με εντελώς νέο σχεδιασμό. Υπάρχει δραματική άνοδος στην απόδοση, με νέα προσέγγιση στη διαχείριση θερμότητας. Το νέο unibody πλαίσιο από αλουμίνιο προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή.

Το «Forged Plateau» φιλοξενεί τα εξαρτήματα και συμβάλλει στη διάχυση της θερμότητας, ενώ το κορυφαίο σύστημα κεραίας εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή ασύρματη απόδοση. Το A19 Pro διαθέτει 6πύρηνη CPU και 6πύρηνη GPU, με ενσωματωμένη neural engine σε κάθε πυρήνα, προσφέροντας 40% καλύτερη απόδοση σε σχέση με το iPhone 16 Pro. Υποστηρίζει τις τελευταίες δυνατότητες Apple Intelligence και επεξεργασία LLM απευθείας στη συσκευή.

Πολλά από τα νέα χαρακτηριστικά του Ceramic 2 ενσωματώνονται για μεγαλύτερη προστασία και καλύτερη ορατότητα. Η διάρκεια αναπαραγωγής βίντεο φτάνει τις 39 ώρες.

Οι τιμές των νέων iPhone

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν οι τιμές τους θα είναι:



iPhone 16e – 513,72 €

iPhone 17 – 682,23 €

iPhone 17 Air – 852,85 €

iPhone 17 Pro – 937,77 € (για την έκδοση 128GB), 1.025,00 € (για την έκδοση 256GB)

Πότε θα είναι διαθέσιμα

Οι προπαραγγελίες του iPhone 17 θα αρχίσουν την Παρασκευή (12/9), ενώ η διάθεση στην αγορά έχει οριστεί για την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή για τις 19 Σεπτεμβρίου.

Τι άλλο ανακοινώθηκε

AirPods Pro 3

Η παρουσίαση ξεκίνησε από τα AirPods Pro 3 και αίσθηση προκάλεσε ότι πέρα από τις υπόλοιπες βελτιώσεις διαθέτουν εσωτερικό αφρό που βοηθά να εφαρμόζουν καλύτερα και να σφραγίζουν το κανάλι του αυτιού. Έχουν σχεδιαστεί ώστε να μένουν σταθερά ακόμη και σε έντονες προπονήσεις. Παράλληλα έχουν live μετάφραση γλώσσας για να διευκολύνουν τις συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο. Η λειτουργία ANC μειώνει την ένταση της φωνής του συνομιλητή, και δεν αποδίδει μόνο τις λέξεις· χρησιμοποιεί ολόκληρες φράσεις, ώστε να μεταφέρει με ακρίβεια το πλήρες νόημα της συζήτησης.

Επιπλέον, η Apple πρόσθεσε δυνατότητα παρακολούθησης καρδιακών παλμών. Η λειτουργία αυτή καταγράφει τα πάντα είτε κατά τη διάρκεια της προπόνησης είτε στις καθημερινές δραστηριότητες και αξιοποιεί πλήρως τη μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας (8 ώρες με ακύρωση θορύβου).

Η τιμή που ανακοινώθηκε είναι τα 249 δολάρια.

Apple Watch Series 11, Apple Watch SE και Ultra

H Apple ξεκίνησε την παρουσίαση των Apple Watch Series 11 με ένα βίντεο που δείχνει πώς το ρολόι με τη λειτουργία SOS έσωσε τη ζωή ανθρώπων σε διάφορες περιστάσεις (ορειβασία, ατυχήματα, προβλήματα υγείας). Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, το Apple Watch Series 11 έχει αρκετές δυνατότητες που επικεντρώνονται στην υγεία, όπως η παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης, ώστε να ειδοποιεί τον χρήστη σε περίπτωση που ανιχνεύσει πιθανή υπέρταση.

Το πιο εντυπωσιακό ωστόσο είναι το Apple Watch SE το οποίο εξοπλίζεται με το chip S10, προσφέρει αυτονομία για μια ημέρα και υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση. Μπορεί να ανιχνεύει καρδιακούς παλμούς, να στέλνει ειδοποιήσεις σε περίπτωση πτώσης και πολλά ακόμη.

Το νέο Apple Watch Ultra χαρακτηρίζεται από την Apple ως το απόλυτο ρολόι για σπορ και περιπέτεια. Το Ultra 3 διαθέτει νέα οθόνη με και τεχνολογία LPTO3, πιο λεπτά περιθώρια, μεγαλύτερη επιφάνεια, ταχύτερη ανανέωση, δυνατότητα δορυφορικής σύνδεσης και υποστήριξη 5G. Ωστόσο, η δορυφορική λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες χώρες.