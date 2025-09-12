Ανατροπή με τα AirPods Pro 3: Η Apple «μπλοκάρει» τη λειτουργία ζωντανής μετάφρασης στην ΕΕ- Ο λόγος

Μια από τις πιο επαναστατικές και πολυδιαφημισμένες λειτουργίες που παρουσίασε η Apple – η Live Translation μέσω των νέων AirPods Pro 3 – δεν θα είναι διαθέσιμη για εκατομμύρια Ευρωπαίους χρήστες. Κι όχι λόγω τεχνικών περιορισμών, αλλά εξαιτίας... της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αυστηρών κανονισμών της.

Κατά την παρουσίαση των νέων iPhone και AirPods, η Apple παρουσίασε μια λειτουργία που άφησε πολλούς με το στόμα ανοιχτό: μετάφραση σε πραγματικό χρόνο, κατευθείαν μέσα από τα ακουστικά. Η τεχνολογία αυτή, που βασίζεται στο νέο Apple Intelligence – την πολυαναμενόμενη AI πλατφόρμα της εταιρείας – υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο που επικοινωνούμε σε ξένες γλώσσες. Ωστόσο σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, η Apple «μπλοκάρει» τη συγκεκριμένη λειτουργία στην Ευρώπη.

Γιατί η Apple μπλοκάρει τη λειτουργία Live Translation στην Ευρώπη;

Ο λόγος που η Apple απενεργοποιεί τη Ζωντανή Μετάφραση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετίζεται με τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act – DMA), που τέθηκε σε ισχύ από την ΕΕ για να περιορίσει την κυριαρχία των Big Tech εταιρειών.

Αυτός ο νόμος λέει ότι η Apple δεν μπορεί να κρατάει αυτή τη λειτουργία μόνο για τις δικές της συσκευές. Πρέπει να αφήσει και άλλες εταιρείες (τους ανταγωνιστές της) να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία, δηλαδή η λειτουργία πρέπει να είναι διαλειτουργική — να δουλεύει και με άλλες πλατφόρμες και συσκευές.

Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχουν -προς το παρόν- αντίστοιχες λειτουργίες από άλλες ανταγωνίστριες εταιρείες, η Apple δεν επιτρέπεται να προσφέρει τη Ζωντανή Μετάφραση στην Ευρώπη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εκατομμύρια Ευρωπαίοι χρήστες να αποκλείονται από μια σημαντική καινοτομία, μέχρι να αλλάξει το «τοπίο» της αγοράς.

Ποιες γλώσσες υποστηρίζονται

Η λειτουργία Live Translation υποστηρίζει προς το παρόν τις εξής γλώσσες:

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Πορτογαλικά

Ισπανικά

Ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να προστεθούν και οι:

Ιταλικά

Ιαπωνικά

Κορεατικά

Κινέζικα

Η μεγάλη υπόσχεση της Apple για έναν κόσμο χωρίς γλωσσικά εμπόδια – όπου η επικοινωνία γίνεται εύκολη και άμεση για όλους – «παγώνει» προς το παρόν. Και αυτό δεν οφείλεται στην τεχνολογία ή την έλλειψη καινοτομίας, αλλά στα εμπόδια της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας και των κανονισμών.