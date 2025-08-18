Επαναστατικό εμφύτευμα επιτρέπει σε ασθενή με ALS να χειρίζεται iPad μόνο με τη σκέψη

Ένας άνδρας με σοβαρή κινητική αναπηρία χρησιμοποιεί πλέον το iPad του μόνο με τη δύναμη της σκέψης, χάρη σε ένα πρωτοποριακό εμφύτευμα στον εγκέφαλο. Ο εν λόγω ασθενής, οποίος πάσχει από Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση (ALS), έχει αποκτήσει ξανά τη δυνατότητα να επικοινωνεί και να ενημερώνεται μέσω της τεχνολογίας που αναπτύχθηκε από την αμερικανική εταιρεία Synchron. Το εμφύτευμα, που ονομάζεται Stentrode, του επιτρέπει να χειρίζεται την οθόνη αφής, να ανοίγει εφαρμογές και να γράφει μηνύματα, χωρίς να χρησιμοποιεί τα χέρια, τη φωνή ή τα μάτια του.

Το εμφύτευμα Stentrode συνδέεται με Apple συσκευές μέσω Bluetooth

Οπως αναφέρεται στο PC Mag, η καινοτομία δεν περιορίζεται απλώς στο ότι ένα εμφύτευμα επικοινωνεί με μια ηλεκτρονική συσκευή. Για πρώτη φορά, μια τέτοια τεχνολογία συνδέεται επίσημα με προϊόντα της Apple όπως iPad, iPhone και το headset Vision Pro. Η σύνδεση μάλιστα πραγματοποιείται μέσω Bluetooth. Πλέον, η Apple υποστηρίζει τη διασύνδεση αυτή επίσημα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιο ευρεία και αξιόπιστη χρήση.

Η λειτουργία μετρητή έντασης σήματος

Η νέα λειτουργία συνοδεύεται από ένα εξαιρετικά ωφέλιμο εργαλείο: έναν μετρητή έντασης σήματος που εμφανίζεται στην οθόνη. Όταν ο ασθενής επικεντρώνεται σε μια εντολή, ένα μπλε πλαίσιο δείχνει την ποιότητα του σήματος. Όσο πιο έντονο είναι το μπλε χρώμα, τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες να αναγνωριστεί σωστά η σκέψη του και να εκτελεστεί η εντολή. Αυτό του επιτρέπει να προσαρμόζει τη στάση του σώματος ή την πνευματική του συγκέντρωση για καλύτερα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τους διευθυντές της εταιρείας, αυτή η τεχνολογία αλλάζει τα δεδομένα. Ο χρήστης έχει πλέον άμεση εικόνα για το πόσο καλά «πιάνει» το σύστημα τις σκέψεις του, χωρίς να χρειάζεται τη διαρκή υποστήριξη ειδικών. Επίσης, με την εμπειρία, μαθαίνει σταδιακά να αναγνωρίζει πώς να ελέγχει με μεγαλύτερη επιτυχία τη συσκευή, με αποτέλεσμα η χρήση της να γίνεται πιο φυσική και ανθρώπινη. Η πρόοδος αυτή δεν είναι απλώς τεχνολογική, αλλά αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Μια νέα εποχή στη σχέση ανθρώπου και τεχνολογίας

Αν και αυτή τη στιγμή τέτοιες τεχνολογίες είναι διαθέσιμες μόνο σε ασθενείς με βαριά κινητικά προβλήματα, η εταιρεία φιλοδοξεί να τις φέρει κάποτε στην αγορά. Η σύνδεση με τα προϊόντα της Apple θεωρείται καθοριστική, γιατί κάνει τα εμφυτεύματα πιο πρακτικά, πιο εύχρηστα και έτοιμα να ενσωματωθούν στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Πλέον, δεν πρόκειται μόνο για ερευνητικά προγράμματα, αλλά για μια τεχνολογία που περνάει σιγά σιγά από το εργαστήριο στην καθημερινή ζωή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο FDA δεν έχει ακόμη παραχωρήσει εμπορική άδεια σε τέτοιου είδους εμφυτεύματα. Ωστόσο, η πρόοδος που σημειώνεται σε αυτόν τον τομέα είναι εντυπωσιακή. Το παραπάνω παράδειγμα δείχνει ότι η αλληλεπίδραση ανθρώπου και μηχανής μπορεί να βασιστεί στη σκέψη και μόνο – χωρίς άγγιγμα, χωρίς φωνή, χωρίς καν βλέμμα.