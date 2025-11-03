Έκρηξη πωλήσεων αναμένει η Apple εν όψει της εορταστικής περιόδου

Η διοίκηση της Apple αναμένει το καλύτερο τρίμηνο όσον αφορά τις πωλήσεις της εν όψει της εορταστικής περιόδου, χάρη στην υψηλή ζήτηση για το τελευταίο, iPhone 17.



Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, ο τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε ότι αναμένει αύξηση των πωλήσεων κατά 10% έως 12% σε ετήσια βάση κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, με την αύξηση των πωλήσεων των iPhone να καταγράφει διψήφια ποσοστά.



Οι προβλέψεις είναι σημαντικά υψηλότερες από τις εκτιμήσεις των ειδικών της Wall Street, που ανέμεναν αύξηση τζίρου κατά 6%, γεγονός που σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή της Apple οφείλεται στο «εκπληκτικό ξεκίνημα» του iPhone 17 που βγήκε στην αγορά τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Από το iPhone περίπου οι μισές πωλήσεις της Apple

Οι αισιόδοξες αυτές προβλέψεις δείχνουν ότι ένας σημαντικός αριθμός καταναλωτών αποφασίζει ή αναμένεται να αποφασίσει να αναβαθμίσει τις παλιές τους συσκευές. Άλλωστε, το iPhone αντιπροσωπεύει περίπου τις μισές πωλήσεις της Apple, γεγονός που σημαίνει ότι η αναβάθμισή του ανοίγει ένα μεγάλο κύκλο αύξησης εσόδων.



Η Apple ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ρεκόρ ύψους 112 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου αυξημένα κατά 20% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς. Ο τζίρος του τριμήνου ήταν 102,5 δισ. δολάρια αυξημένα κατά 8% σε ετήσια βάση, με τους αναλυτές της Wall Street να κάνουν προηγουμένως λόγο για 101,6 δισ. δολάρια.



Πάντως, το iPhone 17 φαίνεται αρχικά να είναι μεγάλη επιτυχία για την Apple, η οποία επέλεξε να συγκρατήσει τις τιμές στις ΗΠΑ για τα νέα μοντέλα, παρά την επιπλέον επιβάρυνση εξ αιτίας των δασμών, ενώ προσέθεσε επιπλέον λειτουργίες στα απλά μοντέλα.

Αύξηση πωλήσεων και στην Κίνα

Πάντως, τα πρώτα στοιχεία ανεξάρτητων οργανισμών δείχνουν μεγάλη αύξηση των πωλήσεων των νέων iPhone σε σύγκριση με το 16 και το 14 στις ΗΠΑ και την Κίνα. Άλλωστε, αυτό ήταν και το πρόβλημα των προηγούμενων ετών για την Apple, καθώς ο τεχνολογικός κολοσσός δεν κατάφερνε με προηγούμενα μοντέλα να πείσει τους καταναλωτές να αναβαθμίσουν τις συσκευές τους με το ρυθμό που το έκαναν παλαιότερα.



Από την άλλη, η Apple ανέφερε κάποια προβλήματα στην τροφοδοσία, στα οποία απέδωσε και την αποτυχία να φτάσει τους στόχους πωλήσεων το προηγούμενο τρίμηνο. Ο τζίρος στην Κίνα, σημαντική αγορά για την Apple, υποχώρησε κατά 4%, εν μέσω του εντεινόμενου ανταγωνισμού από αντίπαλες εταιρείες, όπως η Huawei, αλλά και περιορισμών σε επίπεδο ρυθμιστικών αρχών.



Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, ο οποίος επισκέφτηκε την Κίνα στις αρχές του μήνα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η αύξηση των πωλήσεων θα επιστρέψει σε θετικό έδαφος κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, τονίζοντας ότι έχει αυξηθεί σημαντικά η «κίνηση» στα καταστήματα της Apple.



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνολικός ετήσιος τζίρος της Apple από υπηρεσίες ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Το τμήμα με το υψηλό περιθώριο κέρδους, που περιλαμβάνει το App Store, το iCloud και το Apple Pay, συνέχισε να αναπτύσσεται με πολύ ισχυρούς ρυθμούς, παρά τους ελέγχους από ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως.



Η συνολική κεφαλαιοποίηση της εταιρείας που φτιάχνει τα iPhone ξεπέρασε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η τιμή της μετοχής της έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 30% από τον περασμένο Αύγουστο, ανακτώντας τις απώλειες του περασμένου Απριλίου όταν ο Τραμπ επιτέθηκε στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα του τεχνολογικού κολοσσού.