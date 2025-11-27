Apple: Σε τροχιά κορυφαίου πωλητή κινητών μετά από 14 χρόνια - Τι αλλάζει και εκθρονίζει την Samsung

Ανατροπή στο ποιος τεχνολογικός κολοσσός προβλέπεται να κατέχει την πρωτιά στις παραγγελίες των smartphone «βλέπουν», στο τέλος του 2025, αναλυτές, με την Apple να παίρνει τα «ηνία» από τον ανταγωνιστή της Samsung ως κορυφαίος πωλητής κινητών μετά από 14 χρόνια.

Σύμφωνα με ανάλυση της Counterpoint Research, διαπιστώθηκε πως οι αποστολές smartphone σε παγκόσμιο επίπεδο θα αυξηθούν κατά 3,3% σε ετήσια βάση το 2025, με μεγάλο μέρος της αύξησης αυτής να οφείλεται στην Apple.

Counterpoint Research

Η σύγκρισης στις παραγγελίες

Συγκεκριμένα, οι παραγγελίες iPhone αναμένεται να αυξηθούν κατά 10% σε ετήσια βάση το 2025, εν μέρει λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για τη σειρά iPhone 17.

Μάλιστα, η Counterpoint προέβλεψε ότι οι αποστολές της Apple θα φτάσουν το 19,4% το 2025, γεγονός που θα καθιστούσε την Apple τον κορυφαίο κατασκευαστή smartphone στον κόσμο για πρώτη φορά από το 2011.

Από την άλλη πλευρά, οι αποστολές συσκευών Samsung αναμένεται να αυξηθούν κατά 4,6% σε ετήσια βάση και να φτάσουν σε παγκόσμιο μερίδιο 18,7%, χάνοντας την πρώτη θέση για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία.

Ποια η σύνδεση με την περίοδο του Covid

«Πέρα από την εξαιρετικά θετική υποδοχή της αγοράς για τη σειρά iPhone 17, ο βασικός παράγοντας πίσω από τις αναβαθμισμένες προοπτικές αποστολών έγκειται στο σημείο καμπής του κύκλου αντικατάστασης», δήλωσε ο ανώτερος αναλυτής Yang Wang.

«Οι καταναλωτές που αγόρασαν smartphones κατά τη διάρκεια της άνθησης της COVID-19 εισέρχονται τώρα στη φάση αναβάθμισής τους. Επιπλέον, 358 εκατομμύρια μεταχειρισμένα iPhones πωλήθηκαν μεταξύ 2023 και δεύτερου τριμήνου του 2025. Αυτοί οι χρήστες είναι επίσης πιθανό να αναβαθμίσουν σε ένα νέο iPhone τα επόμενα χρόνια».

Αυτή η βάση καταναλωτικής ζήτησης αναμένεται να βοηθήσει την Apple να διατηρήσει το πρόσφατα ανακτημένο προβάδισμά της μεταξύ των κατασκευαστών smartphone έως το 2029.

Σε ποιες αγορές «ποντάρει» η Samsung

Η στρατηγική μετάβαση της Samsung στη σειρά A αναμένεται να ενισχύσει τη δυναμική στις αναδυόμενες αγορές μέσω των ισχυρότερων προδιαγραφών και της ανταγωνιστικής τιμής που διαθέτει, ενώ, στις ώριμες αγορές, η μετάβαση της Samsung σε premium προσφορές αναμένεται να τη βοηθήσει να υπερασπιστεί το μερίδιο αγοράς, όπως προέβλεψε η Counterpoint.

Έτσι, οι Κινέζοι κατασκευαστές smartphone αναμένεται να βασιστούν περαιτέρω στις αγορές του εξωτερικού για να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη, ενώ παράλληλα θα κινηθούν σε τμήματα με υψηλότερες τιμές με premium χαρακτηριστικά για να ενισχύσουν την κερδοφορία.

Η έρευνα της Counterpoint εξηγεί παράλληλα ότι η διαφοροποίηση θα πρέπει να επιτρέψει στους Κινέζους κατασκευαστές να ενισχύσουν τα έσοδά τους, ενώ η κατάταξή τους όσον αφορά τις αποστολές αναμένεται να παραμείνει σταθερή έως το 2029.