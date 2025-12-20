Ακριβότερα smartphones από το 2026: Πώς η ΑΙ πιέζει τις τιμές προς τα πάνω

Μια σημαντική αναθεώρηση στις προβλέψεις για την αγορά των smartphones φέρνει στο φως η τελευταία μελέτη της Counterpoint Research, σύμφωνα με την οποία το 2026 οι τιμές των «έξυπνων» τηλεφώνων ενδέχεται να αυξηθούν κατά περίπου 7% σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης έλλειψης τσιπ μνήμης που πλήττει τις αλυσίδες εφοδιασμού της βιομηχανίας.

Η έλλειψη αυτή, που επιτείνεται από τη ραγδαία αύξηση της ζήτησης για μνήμη σε κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης - (ΑΙ), πιέζει τα κόστη παραγωγής προς τα πάνω και ανατρέπει προηγούμενες εκτιμήσεις για σταθερή ή ακόμη και μέτρια ανάπτυξη στις αποστολές συσκευών το επόμενο έτος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Counterpoint:

Οι παγκόσμιες αποστολές smartphones αναμένεται να μειωθούν κατά περίπου 2,1% το 2026, σε αντίθεση με τις αρχικές προβλέψεις για σταθερή αύξηση. Αυτό σημαίνει λιγότερες συσκευές να φτάνουν σε καταστήματα και διανομείς.

Η μέση τιμή πώλησης (ASP) ενδέχεται να αυξηθεί κατά περίπου 6,9% έως 7% σε ετήσια βάση, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για αύξηση περίπου 3,6%.

Μια από τις βασικές αιτίες είναι η επιβάρυνση του κόστους των βασικών εξαρτημάτων, ιδιαίτερα της DRAM (Dynamic Random-Access Memory), της μνήμης που είναι κρίσιμη τόσο για τα smartphones όσο και για τους servers τεχνητής νοημοσύνης. Η αξία της DRAM έχει εκτοξευθεί φέτος καθώς η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά, με τους προμηθευτές να κατευθύνουν τις λιγοστές ποσότητες σε πιο κερδοφόρους πελάτες του enterprise και AI χώρου.

Ανάλογες τάσεις που ενισχύουν τις πιέσεις στην αγορά:

Για τις οικονομικές κατηγορίες smartphones (τιμή κάτω από $200), το κόστος των υλικών έχει ήδη αυξηθεί κατά 20% έως 30% μέσα στο 2025.

Στα μοντέλα μεσαίας και υψηλής κατηγορίας, η αύξηση κόστους κυμαίνεται περίπου 10% έως 15%.

Οι τιμές της DRAM θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και 40% έως τα μέσα του 2026, με αποτέλεσμα να πιέσουν περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους των κατασκευαστών.

Αυτές οι τάσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στους κατασκευαστές καθώς εταιρείες με ισχυρά περιθώρια, όπως η Apple και η Samsung , θεωρείται ότι είναι σε καλύτερη θέση να «απορροφήσουν» τις αυξήσεις και να προστατεύσουν τις πωλήσεις τους. Αντίθετα, οι κινέζοι κατασκευαστές με μικρότερα περιθώρια κέρδους αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας μεριδίου αγοράς ή υποβάθμισης χαρακτηριστικών προϊόντων για να διατηρήσουν ανταγωνιστικές τιμές. Επιπλέον, ορισμένες εταιρείες εξετάζουν την υποβάθμιση εξαρτημάτων όπως κάμερες, οθόνες ακόμα και συστήματα ήχου ή ακόμη και την επαναχρησιμοποίηση παλαιότερων στοιχείων για να μετριάσουν τα κόστη