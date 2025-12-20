Ακριβότερα smartphones από το 2026: Πώς η ΑΙ πιέζει τις τιμές προς τα πάνω
Η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης πιέζει την αγορά τσιπ μνήμης, ανεβάζοντας το κόστος παραγωγής. Από τον Ιανουάριο του 2026 οι αυξήσεις περνούν στα smartphones, με τον καταναλωτή να πληρώνει τον λογαριασμό.
Μια σημαντική αναθεώρηση στις προβλέψεις για την αγορά των smartphones φέρνει στο φως η τελευταία μελέτη της Counterpoint Research, σύμφωνα με την οποία το 2026 οι τιμές των «έξυπνων» τηλεφώνων ενδέχεται να αυξηθούν κατά περίπου 7% σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης έλλειψης τσιπ μνήμης που πλήττει τις αλυσίδες εφοδιασμού της βιομηχανίας.
Η έλλειψη αυτή, που επιτείνεται από τη ραγδαία αύξηση της ζήτησης για μνήμη σε κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης - (ΑΙ), πιέζει τα κόστη παραγωγής προς τα πάνω και ανατρέπει προηγούμενες εκτιμήσεις για σταθερή ή ακόμη και μέτρια ανάπτυξη στις αποστολές συσκευών το επόμενο έτος.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Counterpoint:
- Οι παγκόσμιες αποστολές smartphones αναμένεται να μειωθούν κατά περίπου 2,1% το 2026, σε αντίθεση με τις αρχικές προβλέψεις για σταθερή αύξηση. Αυτό σημαίνει λιγότερες συσκευές να φτάνουν σε καταστήματα και διανομείς.
- Η μέση τιμή πώλησης (ASP) ενδέχεται να αυξηθεί κατά περίπου 6,9% έως 7% σε ετήσια βάση, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για αύξηση περίπου 3,6%.
Μια από τις βασικές αιτίες είναι η επιβάρυνση του κόστους των βασικών εξαρτημάτων, ιδιαίτερα της DRAM (Dynamic Random-Access Memory), της μνήμης που είναι κρίσιμη τόσο για τα smartphones όσο και για τους servers τεχνητής νοημοσύνης. Η αξία της DRAM έχει εκτοξευθεί φέτος καθώς η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά, με τους προμηθευτές να κατευθύνουν τις λιγοστές ποσότητες σε πιο κερδοφόρους πελάτες του enterprise και AI χώρου.
Ανάλογες τάσεις που ενισχύουν τις πιέσεις στην αγορά:
- Για τις οικονομικές κατηγορίες smartphones (τιμή κάτω από $200), το κόστος των υλικών έχει ήδη αυξηθεί κατά 20% έως 30% μέσα στο 2025.
- Στα μοντέλα μεσαίας και υψηλής κατηγορίας, η αύξηση κόστους κυμαίνεται περίπου 10% έως 15%.
- Οι τιμές της DRAM θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και 40% έως τα μέσα του 2026, με αποτέλεσμα να πιέσουν περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους των κατασκευαστών.
Αυτές οι τάσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στους κατασκευαστές καθώς εταιρείες με ισχυρά περιθώρια, όπως η Apple και η Samsung , θεωρείται ότι είναι σε καλύτερη θέση να «απορροφήσουν» τις αυξήσεις και να προστατεύσουν τις πωλήσεις τους. Αντίθετα, οι κινέζοι κατασκευαστές με μικρότερα περιθώρια κέρδους αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας μεριδίου αγοράς ή υποβάθμισης χαρακτηριστικών προϊόντων για να διατηρήσουν ανταγωνιστικές τιμές. Επιπλέον, ορισμένες εταιρείες εξετάζουν την υποβάθμιση εξαρτημάτων όπως κάμερες, οθόνες ακόμα και συστήματα ήχου ή ακόμη και την επαναχρησιμοποίηση παλαιότερων στοιχείων για να μετριάσουν τα κόστη