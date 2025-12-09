«Μήπως είμαι εθισμένος στο έξυπνο ρολόι μου» - Πώς μας «παρακολουθούν» ακόμα και άθελά μας

Υπάρχει πάντα ένα αίσθημα προσμονής… Άνθρωποι που αθλούνται συστηματικά αναμένουν την έναρξη της «άσκησης» στο έξυπνο ρολόι τους για να ξεκινήσουν τον αγώνα των 5 χιλιομέτρων.

Αν ρίξετε μία ματιά στον περίγυρό σας, θα δείτε ανθρώπους που φορούν smartwatch. Σχεδόν όλοι. Τσεκάρουν τους παλμούς τους, την πίεση του, ακόμα και το αν κοιμήθηκαν καλά.

«Με τρελαίνει, δεν μπορώ να το κλείσω», «με παρηγορεί… είναι σαν ένας φίλος που μου συμπαραστέκεται», «ας σταματήσει πια να μου λέει ότι δεν κοιμήθηκα καλά το βράδυ». Αυτές είναι μερικές μόνο αντιδράσεις ανθρώπων που ερωτήθηκαν για τη «σχέση» τους με το ρολόι τους. Κάποιοι αναρωτιούνται αν τα στατιστικά στοιχεία του ρολογιού τους είναι σωστά.

Εκατομμύρια άνθρωποι φορούν smartwatches στα χέρια τους 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, εμφανώς χωρίς να τους απασχολεί το γεγονός ότι τους παρακολουθεί διαρκώς.

Άλλωστε, πάνε οι εποχές που οι χρήστες φορούσαν τα έξυπνα ρολόγια μόνο για να μετράνε τα βήματά τους. Πλέον τα χρησιμοποιούν για να παρακολουθούν την ποιότητα του ύπνου τους, την πίεση τους, τον καρδιακό τους παλμό, την καρδιακή λειτουργία, τα επίπεδα οξυγόνου, ακόμα και τα επίπεδα γλυκόζης. Γενικά τα πάντα.

«Μία σχέση αγάπης και μίσους»

«Ομολογώ ότι με πιάνει λίγο εμμονή με το ρολόι μου», λέει η Ρέιτσελ, προσθέτοντας ότι της αρέσει να χρησιμοποιεί το Apple Watch της για τις προπονήσεις της, όμως βρίσκει τις άλλες λειτουργίες λίγο «υπερβολικές» κάποιες φορές.

Για παράδειγμα, όταν έμεινε έγκυος, το ρολόι της έλεγε διαρκώς ότι δεν είναι αρκετά ενεργή, κάτι που την εκνεύριζε, χωρίς τελικά να το βγάζει. Από τότε που γέννησε, της λέει διαρκώς ότι δεν κοιμάται αρκετά.

Ερωτηθείσα αν μπορεί απλά να το βγάλει, η απάντηση είναι: «θα μπορούσα, προφανώς, όμως έχω μία σχέση αγάπης και μίσους μαζί του».

Κάθε μοντέλο έξυπνου ρολογιού έχει τον δικό του τρόπο για να μετράει τις ζωτικές ενδείξεις του χρήστη, ωστόσο τα περισσότερα χρησιμοποιούν ένα σύστημα με αισθητήρες στην πίσω πλευρά του ρολογιού.

Οι εν λόγω αισθητήρες συνήθως ανάβουν μικρά, πράσινα LED λαμπάκια στον καρπό του χρήστη και μπορούν να εντοπίσουν τη ροή του αίματος για να μετρήσουν την αρτηριακή σας πίεση.

Πιο προχωρημένες συσκευές έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν τις αλλαγές στο ηλεκτρικό ρεύμα που διατρέχει το δέρμα του χρήστη ώστε να σας δώσει μία ιδέα για τα επίπεδα του στρες σας.