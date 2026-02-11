Samsung Galaxy Unpacked: Η παρουσίαση των Samsung Galaxy S26 έρχεται στις 25 Φεβρουαρίου

Η Samsung ανακοίνωσε επίσημα πως το νέο της Galaxy Unpacked event θα λάβει χώρα την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Σαν Φρανσίσκο και θα προβληθεί ζωντανά μέσα από το site της κορεατικής εταιρείας στις 20.00 ώρα Ελλάδος, αποκαλύπτοντας πλήρως τα νέα μοντέλα της σειράς Galaxy S26, τα Galaxy S26, Galaxy S26+ και Galaxy S26 Ultra.

Η ημερομηνία και η φιλοσοφία του Unpacked event

Η επιλογή της ημερομηνίας στα μέσα Φεβρουαρίου για το Unpacked 2026 δεν είναι τυχαία και έρχεται αρκετά πιο αργά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η Samsung συνήθιζε να παρουσιάζει τα νέα μοντέλα της σειράς S κάπου στα τέλη Ιανουαρίου, ωστόσο εκτιμάται από την αγορά πως γίνεται αυτή η αλλαγή για να είναι η εκδήλωση πολύ πιο κοντά στις ημερομηνίες της έκθεσης Mobile World Congress, της πιο σημαντικής εκδήλωσης για τις εξελίξεις στα κινητά τηλέφωνα, που γίνεται αρχές Μαρτίου στη Βαρκελώνη.

Ως αίτιο αυτής της αλλαγής αναφέρονται και οι πιθανές προκλήσεις από μεριάς διαθεσιμότητας και parts, λόγω της ευρύτερης κατάστασης που καταγράφεται στην αγορά λόγω του ΑΙ. Οι προ παραγγελίες για τα S26 αναμένεται να ξεκινήσουν στις 26 Φεβρουαρίου, με την επίσημη διάθεση στην αγορά να υπολογίζεται στις 11 Μαρτίου 2026. Η Samsung ήδη δέχεται προεγγραφές στη διεθνή της πλατφόρμα, ενώ μερικές πηγές αναφέρουν και προσφορές προωθητικών δώρων (όπως πιστωτικά για πρόσθετα προϊόντα της σειράς Galaxy) για όσους κάνουν πρώτοι τις προ-παραγγελίες τους.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Samsung Galaxy S26

Οι προβλέψεις για τα Galaxy S26, τα Galaxy S26, Galaxy S26+ και Galaxy S26 Ultra δεν μιλούν για ριζικές αλλαγές, αλλά για περαιτέρω βελτιώσεις σε chip, μπαταρία, κάμερα και λειτουργίες AI. Το chipset που αναμένεται να δούμε θα είναι η νέα ναυαρχίδα της Qualcomm, το Snapdragon 8 Elite Gen 5, ενώ σε ορισμένες περιοχές αναμένεται η χρήση του Exynos 2600. Στον τομέα της οθόνης, η βασική έκδοση φέρεται να διαθέτει 6,3 inch AMOLED FHD+, με την S26+ να διατηρείται στις 6,7 ίντσες και το S26 Ultra κάπου ανάμεσα σε 6,8–6,9 ίντσες. Όλα τα μοντέλα προβλέπεται να έχουν τουλάχιστον 12GB μνήμης RAM (με κάποιες πηγές να αναφέρουν ίσως και τα 16GB στα μοντέλα Plus/Ultra) και αποθηκευτικό χώρο 256GB/512 GB.



Μπαταρία, κάμερες, ταχεία φόρτιση και ΑΙ

Σε θέματα μπαταρίας, το S26 εκτιμάται πως θα έχει μία με χωρητικότητα 4.300mAh (αντί 4.000mAh του S25), το S26+ μία στα 4.900 mAh και το S26 Ultra μία στα 5.000mAh. Η πιο πολυσυζητημένη διαρροή αφορά την ταχεία φόρτιση στα 60W fast για το S26 Ultra, ένα χαρακτηριστικό που θα τονώσει το ανταγωνιστικό προφίλ της συσκευής.

Η Samsung θα προωθήσει το S26 ως το πρώτο πραγματικά «προσωπικό AI smartphone», με το Galaxy AI να αναμένεται να επεκταθεί σε περαιτέρω επεξεργασία στην ίδια τη συσκευή, καλύτερα προσωποποιημένα αποτελέσματα και ανταπόκριση σε φωνητικές εντολές και πιο «έξυπνη» βελτιστοποίηση της μπαταρίας και των επιδόσεων. Το λειτουργικό του θα είναι το Android 16 με το One UI 8.0, με έμφαση σε ένα προοδευτικό περιβάλλον χρήσης. Περισσότερα τις επόμενες ημέρες.