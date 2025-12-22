Βαριά «καμπάνα» για την Apple - Γιατί η Αρχή Ανταγωνισμού της Ιταλίας επέβαλλε πρόστιμο εκατομμυρίων

Πρόστιμο άνω των 98,6 εκατ. ευρώ επέβαλε στην Apple η ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού (AGCM), κάνοντας λόγο για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά εφαρμογών με την αμερικανική εταιρεία να αντιδρά, δηλώνοντας ότι θα προσφύγει δικαστικά κατά της απόφασης.

Σύμφωνα με την AGCM, η Apple παραβίασε τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού στην αγορά προγραμματιστών εφαρμογών, όπου, όπως τονίζει, κατέχει απόλυτη δεσπόζουσα θέση μέσω του App Store.

Η ιταλική Αρχή υποστηρίζει ότι η εταιρεία επέβαλε υπερβολικά περιοριστικούς όρους στους προγραμματιστές, επικαλούμενη την προστασία του απορρήτου των χρηστών. Όπως αναφέρεται, οι όροι αυτοί είναι «μονομερείς, βλάπτουν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών εταίρων της Apple και είναι δυσανάλογοι σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο».

Από την πλευρά της, η Apple δηλώνει ότι «διαφωνεί κάθετα» με την απόφαση, επισημαίνοντας πως οι κανόνες προστασίας απορρήτου ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως τους προγραμματιστές, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας, και έχουν τύχει ευρείας αποδοχής διεθνώς.