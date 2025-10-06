«Βόμβα» από το Bloomberg: Σε τροχιά παραίτηση ο Τιμ Κουκ από την Apple

Τεκτονικές αλλαγές βρίσκονται σε εξέλιξη στην Apple, την εταιρεία τεχνολογίας που επαναπροσδιόρισε την κινητή τηλεφωνία και τον τρόπο καταγραφής της ζωής μας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, ο CEO Τιμ Κουκ είναι πιθανό να παραιτηθεί από την ηγεσία της εταιρείας, παραδίδοντας το τιμόνι σε μία νέα γενιά, με επίκεντρο την τεχνολογία.

Η «χρυσή» εποχή του Τιμ Κουκ

Ο Τιμ Κουκ δεν είναι απλώς ένας CEO. Είναι ο άνθρωπος που ανέλαβε το τιμόνι της Apple τον Αύγουστο του 2011, λίγο πριν τον θάνατο του Στιβ Τζομπς. Αν και δεν ήταν ένας οραματιστής εφευρέτης όπως ο προκάτοχός του, ο Κουκ αποδείχθηκε ένας εξαιρετικά ικανός operational manager.

Υπό την ηγεσία του, η Apple γνώρισε μια «χρυσή» εποχή: τετραπλασίασε τα έσοδά της, εκτίναξε την κεφαλαιοποίησή της στα ύψη και μετέτρεψε την υπηρεσίες (Services) σε βασική πηγή κερδοφορίας (Apple TV+, Music, iCloud). Ωστόσο, η κριτική που δέχεται είναι ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του, η εταιρεία δεν κατάφερε να δημιουργήσει το «επόμενο μεγάλο πράγμα», έχοντας μείνει πίσω σε κρίσιμους τομείς όπως η Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη (Generative AI), η εικονική πραγματικότητα (virtual reality) και τα αυτόνομα οχήματα.

Ο διάδοχος: Τζον Τέρνους, ο «μηχανικός»

Εκεί ακριβώς εστιάζει και η απόφαση για τη διαδοχή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Bloomberg, η Apple πλέον χρειάζεται έναν «τεχνολόγο» και όχι έναν ειδικό στις πωλήσεις ή τις λειτουργίες. Ο εκλεκτός είναι ο Τζον Τέρνους (John Ternus), ο Ανώτερος Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής Υλικού, ο οποίος φέρεται να είναι ο επικρατέστερος μεταξύ των πιθανών διαδόχων.

Ο Τέρνους, με το βαθύ τεχνικό του υπόβαθρο και την επιτυχημένη επίβλεψη βασικών προϊόντων όπως το iPhone, το iPad και το Mac, θεωρείται ο ιδανικός για να οδηγήσει την εταιρεία στην επόμενη φάση καινοτομίας και να αντιμετωπίσει την καθυστέρηση σε κατηγορίες-κλειδιά όπως η AI και το mixed reality.

Ο δρόμος του Προέδρου του ΔΣ

Μετά την αποχώρησή του από το ρόλο του CEO, ο Τιμ Κουκ δεν αναμένεται να φύγει εντελώς από την εταιρεία. Η πληροφορία αναφέρει ότι ενδέχεται να παραμείνει ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Apple. Πρόκειται για μια πρακτική που εξασφαλίζει τη συνέχεια και τη σταθερότητα, έχοντας προηγουμένως εφαρμοστεί από άλλους θρύλους της τεχνολογίας, όπως ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, και ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς.

Η Apple βρίσκεται σαφώς σε μια περίοδο αναδιάρθρωσης, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας, πιο τεχνολογικά προσανατολισμένης εποχής.