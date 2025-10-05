Σαν σήμερα πέθανε ο Στιβ Τζομπς: Ο βουδισμός, το όραμα της Apple και τα τελευταία του λόγια

Πριν 14 χρόνια, σαν σήμερα, στις 5 Οκτωβρίου 2011 ο κόσμος αποχαιρέτησε έναν από τους σημαντικότερους οραματιστές της σύγχρονης εποχής. Ο Στιβ Τζομπς, συνιδρυτής της Apple και δημιουργός προϊόντων που άλλαξαν ριζικά την καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος.

Η ζωή του υπήρξε γεμάτη αντιθέσεις: παιδί υιοθετημένο, με δύσκολα πρώτα χρόνια, που όμως εξελίχθηκε σε έναν από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες του πλανήτη. Μαζί με τον φίλο του, Στιβ Βόζνιακ, ίδρυσαν την Apple σε ένα γκαράζ της Καλιφόρνια και μέσα σε μια δεκαετία την μετέτρεψαν σε κολοσσό αξίας δισεκατομμυρίων. Ο Τζομπς δεν δημιούργησε απλώς προϊόντα. Δημιούργησε μια νέα φιλοσοφία γύρω από την τεχνολογία, δίνοντάς της σχήμα, απλότητα και αισθητική.

Ο οραματιστής της ψηφιακής εποχής

Ο Macintosh, το iPod, το iPhone και το iPad δεν ήταν απλές συσκευές. Ήταν αντικείμενα που επαναπροσδιόρισαν τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, ακούμε μουσική, εργαζόμαστε και ψυχαγωγούμαστε. Ο Τζομπς συχνά έλεγε ότι η αποστολή του ήταν «να παντρέψει την τεχνολογία με τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες», και αυτό αποτυπώθηκε στον σχεδιασμό και την εμπειρία χρήσης των προϊόντων της Apple.

Η αδιάκοπη αναζήτηση της τελειότητας έκανε τον Τζομπς σκληρό και απαιτητικό εργοδότη. Συχνά περιγραφόταν ως «δύσκολος», ακόμα και «βάναυσος» με τους συνεργάτες του. Όμως η εμμονή του στην καινοτομία και η ικανότητά του να βλέπει «μπροστά» τον ανέδειξαν σε εμβληματική προσωπικότητα της Silicon Valley.

Όταν ο Στιβ Τζομπς παρουσίαζε τον Apple Macintosh τον Ιανουάριο του 1984 / Φωτ.: IMAGO

Ο Βουδισμός στη ζωή του Τζομπς

Καθοριστική επιρροή στη ζωή και στο έργο του είχε η επαφή του με τον Βουδισμό. Στα νεανικά του χρόνια ταξίδεψε στην Ινδία αναζητώντας πνευματική καθοδήγηση. Εντυπωσιασμένος από τη φιλοσοφία της Ανατολής, υιοθέτησε την απλότητα, την ενσυναίσθηση και τον διαλογισμό ως βασικές αξίες. Για χρόνια, στην Καλιφόρνια, συναντιόταν τακτικά με βουδιστή μοναχό και συνδύαζε τις πρακτικές του Ζεν με την επαγγελματική του πορεία.

Η επίδραση αυτής της φιλοσοφίας είναι εμφανής στη μινιμαλιστική αισθητική των προϊόντων της Apple και στην εμμονή με την καθαρότητα του σχεδιασμού. Ο Τζομπς έβλεπε την τεχνολογία όχι μόνο ως εργαλείο, αλλά και ως μέσο έκφρασης και προσωπικής ολοκλήρωσης.

Η ασθένεια και ο χαμένος πολύτιμος χρόνος

Το 2003 διαγνώστηκε με σπάνιο καρκίνο του παγκρέατος. Ενώ οι γιατροί πρότειναν άμεση χειρουργική επέμβαση, εκείνος για εννέα μήνες ακολούθησε εναλλακτικές θεραπείες, δίαιτες και βότανα, επηρεασμένος από τις βουδιστικές του πεποιθήσεις. Αργότερα υποβλήθηκε σε επέμβαση και μεταμόσχευση ήπατος, ωστόσο η νόσος επανήλθε. Πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι η καθυστέρηση στην ιατρική αντιμετώπιση πιθανόν να του στέρησε πολύτιμο χρόνο.

Στις τελευταίες του στιγμές, ο Τζομπς φέρεται να ψιθύρισε τρεις φορές τη φράση «Ω ουάου», ένα αποχαιρετιστήριο επιφώνημα που πολλοί ερμήνευσαν ως κατάπληξη μπροστά στο άγνωστο. Η σορός του αποτεφρώθηκε και οι στάχτες του σκορπίστηκαν σε ιδιωτική τελετή.

Φωτ.: IMAGO

Η παρακαταθήκη ενός θρύλου

Ο Στιβ Τζομπς έφυγε, αλλά η παρακαταθήκη του συνεχίζει να καθορίζει την εποχή μας. Θεωρείται ο «ευαγγελιστής της ψηφιακής εποχής», ο άνθρωπος που κατάφερε να συνδυάσει την τεχνολογία με την τέχνη και να δώσει στον κόσμο προϊόντα που δεν είναι απλώς εργαλεία, αλλά προεκτάσεις της καθημερινότητας.

Όπως ο ίδιος είχε δηλώσει: «Αυτοί που είναι αρκετά τρελοί ώστε να πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, είναι κι αυτοί που το κάνουν».