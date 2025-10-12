Σαν σήμερα ξεκίνησε το Oktoberfest - Πώς έγινε η μεγαλύτερη γιορτή μπύρας στον κόσμο

Σαν σήμερα, στις 12 Οκτωβρίου του 1810, ξεκίνησε στο Μόναχο της Βαυαρίας μια γιορτή που έμελλε να γίνει θρύλος: το Oktoberfest, η μεγαλύτερη γιορτή μπύρας στον κόσμο.

Η αφορμή τότε ήταν ο γάμος του πρίγκιπα Λουδοβίκου Α’ της Βαυαρίας (πατέρα του πρώτου βασιλιά της Ελλάδας, Όθωνα) με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξωνίας-Άλτενμπουργκ. Οι εορτασμοί διήρκεσαν πέντε ημέρες και ολοκληρώθηκαν με μια μεγάλη ιπποδρομία. Το λιβάδι όπου στήθηκε η γιορτή ονομάστηκε προς τιμήν της νύφης Theresienwiese («Το λιβάδι της Τερέζας») – και παραμένει μέχρι σήμερα η «καρδιά» του φεστιβάλ.

Φωτ.: IMAGO

Από βασιλικό γλέντι σε θεσμό 6 εκατομμυρίων επισκεπτών

Με τα χρόνια, η γιορτή εξελίχθηκε σε παραδοσιακό πανηγύρι διάρκειας δύο εβδομάδων, γεμάτο μουσική, μπύρα, λουκάνικα και βαυαρική φιέστα.

Μάλιστα, αν και φέρει το όνομα «Γιορτή του Οκτωβρίου», το Oktoberfest ξεκινά 16 ημέρες πριν από την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου, ώστε να αξιοποιεί τον ηλιόλουστο Σεπτέμβρη της Βαυαρίας.

Κάθε χρόνο, περίπου 6 εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο συρρέουν στο Μόναχο -το 15% εξ αυτών ξένοι- φέρνοντας τεράστια έσοδα στην πόλη.

Η έναρξη της γιορτής είναι τελετουργική: Στις 12 το μεσημέρι, ο δήμαρχος του Μονάχου ανοίγει το πρώτο βαρέλι μπύρας φωνάζοντας το περίφημο «O’zapft is!», δηλαδή «Το βαρέλι είναι έτοιμο!».

Φωτ.: Unsplash

Οι γεύσεις και τα έθιμα της μπύρας

Η μπύρα του Oktoberfest είναι σκούρα και δυνατή, σερβίρεται σε ποτήρια του ενός λίτρου που ονομάζονται Mass, και επιτρέπεται να την προμηθεύουν μόνο έξι ζυθοποιίες του Μονάχου: Löwenbräu, Spaten, Augustiner, Hofbräu, Paulaner και Hacker-Pschorr.

Το φαγητό έχει κι αυτό τον δικό του ρόλο: τα λουκάνικα, το ψητό κοτόπουλο και η ψημένη ουρά βοδιού κυριαρχούν στα τραπέζια, συνοδευόμενα πάντα από πνευστές ορχήστρες και πολύ χορό.

Φωτ.: IMAGO

Ακυρώσεις και τραγωδίες

Από το 1810 μέχρι σήμερα, το Oktoberfest έχει ματαιωθεί μόλις 24 φορές, κυρίως λόγω πολέμων και επιδημιών -μεταξύ αυτών και το 2020, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Η πιο σκοτεινή σελίδα της ιστορίας του, όμως, έμελλε να γραφτεί στις 26 Σεπτεμβρίου του 1980, όταν βόμβα εξερράγη κοντά στην είσοδο του φεστιβάλ, σκοτώνοντας 13 ανθρώπους και τραυματίζοντας πάνω από 200. Ο δράστης, ένας 21χρονος νεοναζί, σκοτώθηκε στην έκρηξη.

Φωτ.: IMAGO

Από τη Βαυαρία στον κόσμο

Σήμερα, το Oktoberfest δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ. Είναι παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο που αναπαράγεται σε δεκάδες χώρες - από τις Ηνωμένες Πολιτείες έως την Ιαπωνία.

Ωστόσο, η πραγματική του ψυχή παραμένει στο Μόναχο, όπου κάθε φθινόπωρο οι ντόπιοι και οι επισκέπτες σηκώνουν τα ποτήρια τους ψηλά, φωνάζοντας «Prost!» για την υγεία, τη χαρά και τη ζωή.