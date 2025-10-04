Σαν σήμερα πέθανε η θρυλική Τζάνις Τζόπλιν και μπήκε στο... καταραμένο «κλαμπ των 27»

Σαν σήμερα, στις 4 Οκτωβρίου του 1970, έφυγε από τη ζωή -σε ηλικία μόλις 27 ετών- η Τζάνις Τζόπλιν, η θρυλική ροκ σταρ με τη σπαρακτική φωνή που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή. Η τραγική απώλειά της την ενέταξε στο «κλαμπ των 27», δίπλα σε άλλες μορφές της μουσικής που έφυγαν πρόωρα στην ηλικία των 27 ετών, όπως ο Τζίμι Χέντριξ και αργότερα η Έιμι Γουάινχαουζ.

Η Τζάνις Τζόπλιν σε νεαρή ηλικία / Φωτ.: IMAGO

Γεννημένη το 1943 στο Πορτ Άρθουρ του Τέξας, η Τζόπλιν μεγάλωσε νιώθοντας «διαφορετική» από την κουλτούρα του συντηρητικού αμερικανικού Νότου. Έβρισκε καταφύγιο στη μουσική και στον κόσμο της τέχνης, ώσπου στα μέσα της δεκαετίας του ’60 μετακόμισε στο Σαν Φρανσίσκο, όπου ήρθε σε επαφή με την ψυχεδελική κουλτούρα και τα (μπόλικα) ναρκωτικά της εποχής.

Η καριέρα της απογειώθηκε με τους Big Brother and the Holding Company, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία με το άλμπουμ Cheap Thrills (1968) και το θρυλικό κομμάτι «Piece of My Heart». Στη συνέχεια ακολούθησε σόλο πορεία με τους Kozmic Blues Band και τους Full Tilt Boogie Band, φτάνοντας στο αποκορύφωμα με το άλμπουμ Pearl, που κυκλοφόρησε λίγους μήνες μετά τον θάνατό της και περιλάμβανε τη διαχρονική επιτυχία Me and Bobby McGee.

Χαρακτηριστικό περιστατικό του εθισμού της στα ναρκωτικά ήταν πως το 1969 εμφανίστηκε στο ιστορικό φεστιβάλ Γούντστοκ, όπου η Τζόπλιν έκανε χρήση ηρωίνης πριν εμφανιστεί, κάτι που φάνηκε, κυρίως, κατά την ερμηνεία του κομματιού «Work Me, Lord».

Η Τζόπλιν υπήρξε από τις πρώτες γυναίκες που κατέρριψαν τα ανδρικά στερεότυπα στη ροκ σκηνή, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα γενιά τραγουδιστριών. Μάλιστα, το περιοδικό Rolling Stone την κατέταξε στην 46η θέση στη λίστα του με τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες όλων των εποχών το 2004 και στην 28η με τους καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών το 2008.

Όμως οι προσωπικοί της δαίμονες και η εξάρτησή της από την ηρωίνη και το αλκοόλ την οδήγησαν σε πρόωρο τέλος. Η σορός της αποτεφρώθηκε και οι στάχτες της σκορπίστηκαν στον Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ η ίδια άφησε στη διαθήκη της 1.500 δολάρια για να οργανωθεί μια τελευταία γιορτή προς τιμήν της.

Το 1995 τιμήθηκε με την είσοδό της στο Rock and Roll Hall of Fame, ενώ το 2005 κέρδισε το βραβείο Grammy Lifetime Achievement Award.

Η Τζάνις Τζόπλιν παραμένει μέχρι σήμερα σύμβολο πάθους, ελευθερίας και μοναδικότητας, με την ίδια να έχει πει χαρακτηριστικά: «Κάθε βράδυ κάνω έρωτα με 25.000 ανθρώπους στη σκηνή. Μετά, γυρίζω σπίτι μόνη...».