Σαν σήμερα γεννήθηκε η Σοφία Λόρεν: Η απόλυτη ντίβα, τα δύσκολα παιδικά χρόνια και η φυλακή

Η Σοφία Λόρεν, (κατά κόσμον Σοφία Βιλάνι Σικολόνε), γεννημένη σαν σήμερα στις 20 Σεπτεμβρίου 1934 στη Ρώμη, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του παγκόσμιου κινηματογράφου. Μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες στο Ποτσουόλι, κοντά στη Νάπολη, όπου η μητέρα της, πρώην ηθοποιός, την ενθάρρυνε να κυνηγήσει τα όνειρά της. Τα παιδικά της χρόνια σημαδεύτηκαν από τις κακουχίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μάλιστα κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού τραυματίστηκε από θραύσμα στο σαγόνι.

Σε ηλικία 14 ετών συμμετείχε στον διαγωνισμό Miss Italia και από εκεί ξεκίνησε η πορεία της προς τη μεγάλη οθόνη. Στα 17 της γνώρισε τον σκηνοθέτη Κάρλο Πόντι, με τον οποίο παντρεύτηκε χρόνια αργότερα και έμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό του.

Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 1962, όταν απέσπασε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Δύο Γυναίκες» (La Ciociara), σε σκηνοθεσία Βιτόριο ντε Σίκα. Ήταν η πρώτη φορά που η Ακαδημία βράβευσε ερμηνεία σε μη αγγλόφωνη ταινία. Ακολούθησαν συνεργασίες με σπουδαίους ηθοποιούς όπως ο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι και ο Κάρι Γκραντ, με τον οποίο διατηρούσε και μια έντονη προσωπική φιλία.

Η Σοφία Λόρεν μαζί με τον Φρανκ Σινάτρα (Photo by Archive Photos/Getty Images)

Τα σκάνδαλα και η φυλακή για φοροδιαφυγή

Ωστόσο, η ζωή της δεν ήταν μόνο δόξα. Το 1982 καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή στην Ιταλία και έμεινε για 17 ημέρες στη φυλακή, κάτι που περιέγραψε αργότερα ως «μία από τις πιο ταπεινωτικές αλλά και διδακτικές εμπειρίες της ζωής μου». Παράλληλα, το όνομά της ενεπλάκη σε σκάνδαλα με ψεύτικες φήμες για σχέσεις, όμως η ίδια έμεινε αφοσιωμένη στην οικογένειά της.

Η Σοφία Λόρεν δεν δίστασε να μιλήσει για τον αγώνα της να αποκτήσει παιδιά, αλλά και για τις ανασφάλειές της. Παρά την εικόνα της «θεάς», συχνά έλεγε ότι νιώθει απλή γυναίκα, που βρίσκει δύναμη μέσα από τις ρίζες της και τη μητρότητα.

(Photo by Archive Photos/Getty Images)

«Δεν φοβάμαι να γεράσω»

Μερικές από τις χαρακτηριστικές φράσεις της:

«Η φαντασία των γυναικών είναι όπλο πιο ισχυρό από την ομορφιά τους.»

«Το μυστικό μου είναι ότι είμαι πάντα ο εαυτός μου. Δεν φοβάμαι να γεράσω, φοβάμαι μόνο να μη ζήσω με πάθος.»

«Η γοητεία είναι περισσότερο από την εμφάνιση· είναι ο τρόπος που μιλάς, που κινείσαι, που κοιτάς.»

Με περισσότερα από 90 φιλμ, δεκάδες βραβεία, δύο γιους και μια ζωή γεμάτη φως αλλά και δυσκολίες, η Σοφία Λόρεν παραμένει ζωντανός μύθος. Ακόμη και σήμερα, στα 91 της χρόνια, η παρουσία της προκαλεί δέος και θαυμασμό.