Σαν σήμερα «γεννήθηκε» το Χόμπιτ - Το «παιδικό βιβλίο» που άνοιξε τον δρόμο για το Lord of the Rings

Σαν σήμερα, στις 21 Σεπτεμβρίου 1937, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το θρυλικό έργο του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, «Το Χόμπιτ ή Εκεί και Πάλι Πίσω», που θεωρείται πρόδρομος της τριλογίας «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών». Το εμβληματικό αυτό βιβλίο αφηγείται την απρόσμενη περιπέτεια του Μπίλμπο Μπάγκινς, ενός ταπεινού χόμπιτ της Μέσης Γης, ο οποίος, με την προτροπή του μάγου Γκάνταλφ, μπλέκεται σε μια επικίνδυνη αποστολή αναζήτησης θησαυρού.

Παρά το γεγονός ότι αρχικά θεωρήθηκε παιδικό ανάγνωσμα –μια ιστορία που ο ίδιος ο Τόλκιν εμπνεύστηκε από τα παραμύθια που έλεγε στα παιδιά του– η επιτυχία του ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Τα πρώτα 1.500 αντίτυπα εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγους μήνες, ενώ το έργο απέσπασε ενθουσιώδεις κριτικές από εφημερίδες όπως οι Times και η New York Post. Μάλιστα, το 1938 βραβεύτηκε από τη New York Herald Tribune ως το καλύτερο λογοτεχνικό βιβλίο για νέους.

Ο συγγραφέας του Χόμπιτ και του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν (Photo by Haywood Magee/Getty Images)

Ο ίδιος ο Τόλκιν συνήθιζε να λέει ότι ένιωθε «σαν χόμπιτ», αγαπώντας την απλότητα, το καλό φαγητό και τον ήσυχο κήπο του – μόνο που, όπως αστειευόταν, διέφερε στο ύψος. Μέσα από το έργο, δεν δίστασε να εκφράσει και την αντιπάθειά του στη βιομηχανική εποχή, προβάλλοντας την αρμονία με τη φύση.

Παρά τα εμπόδια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και τις ελλείψεις χαρτιού που δυσχέραιναν τις επανεκδόσεις, το «Χόμπιτ» εξελίχθηκε σε παγκόσμιο εκδοτικό φαινόμενο. Σήμερα έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 60 γλώσσες, έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα και ενέπνευσε κινηματογραφικές υπερπαραγωγές.

Η πρώτη έκδοση του «Χόμπιτ» / Φωτ.: Wikipedia

Το «Χόμπιτ» δεν έφερε μόνο τον αναγνώστη πιο κοντά στη φανταστική Μέση Γη. Άνοιξε τον δρόμο για να καθιερωθεί ο Τόλκιν ως ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς φαντασίας όλων των εποχών.