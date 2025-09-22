Σαν σήμερα: Το πιο διάσημο τραγούδι στον κόσμο έγινε δημόσιο κτήμα

Το πιο γνωστό τραγούδι στον κόσμο, το «Happy Birthday», απελευθερώνεται. Ένας Αμερικανός δικαστής στις 22 Σεπτεμβρίου του 2015, βάζει τέλος στο μονοπώλιο της Warner Music, ακυρώνοντας τα πνευματικά της δικαιώματα. Από εκείνη τη στιγμή, το τραγούδι των γενεθλίων γίνεται δημόσιο κτήμα. Και η Warner χάνει τουλάχιστον 2 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, όσα έβγαζε απλώς επειδή ο κόσμος… τραγουδούσε.



Για να είμαστε ξεκάθαροι: όχι, η εταιρεία δεν κυνηγούσε τις παρέες γύρω από μια τούρτα. Κυνηγούσε, όμως, τον κινηματογράφο, τις τηλεοπτικές σειρές, τις συναυλίες. Κάθε φορά που ακουγόταν το «Happy Birthday» σε δημόσια εμφάνιση, έπεφτε «ραβασάκι». Από το εμβληματικό «Happy Birthday, Mr. President» της Μarilyn Monroe στον John F. Kennedy το 1962, μέχρι τις πιο απλές σκηνές γενεθλίων σε μια ταινία του Χόλιγουντ.

Η δικαστική διαμάχη

Η ανατροπή ήρθε όταν η Warner ζήτησε από τη σκηνοθέτιδα Jennifer Nelson 1.500 δολάρια για να χρησιμοποιήσει το τραγούδι σε ντοκιμαντέρ που γύριζε για… το ίδιο το «Happy Birthday». Η Nelson πλήρωσε, αλλά δεν το άφησε έτσι. Κατέθεσε αγωγή, ζητώντας πίσω τα χρήματα και δικαίωση. «Νόμιζα ότι το τραγούδι αυτό ανήκε σε όλους», είχε δηλώσει στους New York Times. Και τελικά, είχε δίκιο.

Η ιστορία του τραγουδιού

Η ιστορία του τραγουδιού πάει πολύ πιο πίσω. Το 1893, οι αδελφές Patty και Mildred Hill, δασκάλες στο Κεντάκι, έγραψαν τη μελωδία με τον τίτλο «Good Morning to All», για να μαθαίνουν ευκολότερα τα παιδιά να τραγουδούν. Το 1912 εμφανίζονται για πρώτη φορά οι στίχοι «Happy Birthday to you». Από τότε, το τραγούδι διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο, καταγράφοντας ρεκόρ στο βιβλίο Γκίνες ως το πιο πολυτραγουδισμένο κομμάτι στην αγγλική γλώσσα.

Κι όμως, οι αδελφές Hill δεν πήραν ποτέ ούτε δεκάρα. Τα δικαιώματα πέρασαν στον εκδότη Clayton Summy, μετά σε άλλους και, μέσω εξαγορών, στη Warner Music Group. Ένα απλό παιδικό τραγουδάκι μετατράπηκε σε «χρυσωρυχείο» για τις δισκογραφικές. Μέχρι εκείνη τη μέρα του Σεπτεμβρίου, που το δικαστήριο τα γκρέμισε όλα.

Σαν σήμερα, το «Happy Birthday» γύρισε εκεί όπου πραγματικά ανήκει: στα κεράκια, στα παιδικά γέλια, στις πιο προσωπικές στιγμές χαράς. Ένα τραγούδι που δεν αγοράζεται, δεν πουλιέται. Ένα τραγούδι που θα ανήκει για πάντα σε όλους