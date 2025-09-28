Σαν σήμερα «έφυγε» ο πατέρας του «Μόμπι Ντικ» - Το αριστούργημα που εκτιμήθηκε μετά θάνατον

Σαν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου του 1891 έφυγε από τη ζωή ο Χέρμαν Μέλβιλ, ο Αμερικανός συγγραφέας που χάρισε στη λογοτεχνία το αριστούργημα «Μόμπι Ντικ». Το έργο του, γεμάτο συμβολισμούς, θεωρείται μια βαθιά αλληγορία για την ανθρώπινη εμμονή, τη μοίρα και τη μάχη με τις σκοτεινές δυνάμεις της φύσης και του εαυτού μας.

Η έμπνευσή του δεν ήταν θεωρητική. Ο Μέλβιλ πέρασε χρόνια στη θάλασσα, σε φαλαινοθηρικά και εμπορικά πλοία, βιώνοντας την καθημερινότητα των ναυτικών. Καθοριστική στάθηκε η αφήγηση του καπετάνιου Τζορτζ Πόλαρντ Τζούνιορ, που το 1820 είδε το πλοίο του να βυθίζεται από έναν γιγάντιο λευκό φυσητήρα. Ο ίδιος και λίγοι άνδρες του επέζησαν έπειτα από 92 ημέρες πόνου και κακουχίας σε μια βάρκα που έμπαζε νερά – μια ιστορία που ο Μέλβιλ μετουσίωσε στη μυθιστορηματική περιπέτεια του «Μόμπι Ντικ».

Ο Χέρμαν Μέλβιλ / Φωτ.: Wikipedia

Όχι ότι τα πράγματα πήγαν καλύτερα για τον καπετάνιο Πόλαρντ στη συνέχεια. Αν και προσπάθησε αργότερα να συνεχίσει την καριέρα του στη θάλασσα, η μοίρα δεν του χαμογέλασε ξανά. Μετά από ένα ακόμη ναυάγιο, έμεινε με τη φήμη του «καπετάνιου-γκαντέμη», που κανένας πλοιοκτήτης δεν ήθελε πια να εμπιστευθεί.

Ωστόσο, ούτε για τον Χέρμαν Μέλβιλ οι καταστάσεις ήταν ρόδινες καθώς η αναγνώριση δεν ήρθε άμεσα. Το βιβλίο, που εκδόθηκε το 1851, δεν σημείωσε τότε επιτυχία και για πολλά χρόνια ο συγγραφέας έζησε στη σκιά της λογοτεχνίας, εργαζόμενος ακόμη και ως τελωνειακός υπάλληλος για να ζήσει την οικογένειά του. Μόνο μετά τον θάνατό του, οι κριτικοί επανεκτίμησαν το έργο του και το κατέταξαν στα μεγαλύτερα επιτεύγματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Η νεκρολογία για τον Χέρμαν Μέλβιλ από τους New York Times / Φωτ.: Wikipedia

Σήμερα, ο Μέλβιλ θεωρείται ένας από τους πιο σπουδαίους δημιουργούς της Αμερικής, με τον «Μόμπι Ντικ» να παραμένει διαχρονικό σύμβολο της λογοτεχνικής αναζήτησης και της ανθρώπινης περιπέτειας