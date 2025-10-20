Πέθανε ο μπασίστας των Limp Bizkit, Sam Rivers σε ηλικία 48 ετών

Ο Σαμ Ρίβερς, ο μπασίστας του αμερικανικού nu-metal συγκροτήματος Limp Bizkit, πέθανε σε ηλικία 48 ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε την Κυριακή 19/10.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram, το συγκρότημα απέτισε φόρο τιμής στον «αδελφό» τους και σε έναν «άνθρωπο που εμφανίζεται μια φορά στη ζωή», περιγράφοντας την παρουσία του ως «καθαρή μαγεία». Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του γνωστού μουσικού.

«Ο Sam Rivers δεν ήταν απλώς ο μπασίστας μας - ήταν καθαρή μαγεία. Ο παλμός κάτω από κάθε τραγούδι, η ηρεμία στο χάος, η ψυχή στον ήχο» αναφέρει συγκεκριμένα η λεζάντα του ποστ το οποίο συνοδευόταν από μια φωτογραφία του 48χρονου.

«Από την πρώτη νότα που παίξαμε ποτέ μαζί, ο Σαμ έφερε ένα φως και έναν ρυθμό που δεν θα μπορούσαν ποτέ να αντικατασταθούν. Αναπαύσου εν ειρήνη, αδερφέ. Η μουσική σου δεν τελειώνει ποτέ» καταλήγει η ανάρτηση.

Σε ξεχωριστό μήνυμα, ο DJ Lethal ανέφερε ότι ήταν σοκαρισμένοι και πρόσθεσε: «Αναπαύσου εν εξουσία αδερφέ μου! Θα συνεχίσεις να ζεις μέσα από τη μουσική σου και τις ζωές που βοήθησες να σωθούν μέσω αυτής, το φιλανθρωπικό σου έργο και τις φιλίες σου».

Παράλληλα, προέτρεψε τους ακολούθους του να «απολαμβάνουν κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου της ζωής», προσθέτοντας «Δεν είναι εγγυημένο».

Ποιοι είναι οι Limp Bizkit

Σχηματισμένοι στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα το 1994, οι Limp Bizkit κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους το 1997.

Παίζοντας μια σύντηξη ροκ και χιπ-χοπ με την ονομασία nu-metal, η πρώτη τους μεγάλη επιτυχία ήταν το «Take A Look Around» του 2000 - το μουσικό θέμα από το "Mission Impossible 2" - ακολουθούμενο από το «Rollin», το τραγούδι που τους οδήγησε στην κορυφή των charts.

Το συγκρότημα πούλησε περίπου 45 εκατομμύρια άλμπουμ, σύμφωνα με αγωγή για δικαιώματα που κατατέθηκε το 2024. Έλαβαν τρεις υποψηφιότητες για Grammy το 2000 και το 2001 και κέρδισαν τρία MTV Europe Music Awards.