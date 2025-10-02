Το «μωρό των Nirvana» έχασε τη νομική μάχη για το εξώφυλλο του άλμπουμ Nevermind

Απορρίφθηκε για δεύτερη φορά από το Ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ η αγωγή του Σπένσερ Έλντεν σε βάρος του παγκοσμίου φήμης ροκ συγκροτήματος Nirvana, ο οποίος υποστηρίζει ότι η φωτογραφία του ίδιου γυμνό ως μωρό στο άλμπουμ «Nevermind» που δημοσιεύτηκε το 1991 συνιστά παιδική πορνογραφία.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Fernando Olguin απέρριψε την αγωγή που κατέθεσε ο ενάγων για δεύτερη φορά, αφού διαπίστωσε ότι κανένα λογικό δικαστήριο δεν θα θεωρούσε την εικόνα πορνογραφική, εξηγεί δημοσίευμα του Guardian.

«Εκτός από το γεγονός ότι ο ενάγων ήταν γυμνός στο εξώφυλλο του άλμπουμ», τίποτα «δεν πλησιάζει στο να φέρει την εικόνα στο πεδίο εφαρμογής του νόμου περί παιδικής πορνογραφίας», δήλωσε ο δικαστής.

Ο δικηγόρος των Nirvana, Bert Deixler, δήλωσε ότι ήταν «ενθουσιασμένοι που το δικαστήριο τερμάτισε αυτήν την άκυρη υπόθεση και απελευθέρωσε τους δημιουργικούς πελάτες μας από το στίγμα των ψευδών ισχυρισμών».

Το χρονικό της αγωγής

Οι κατηγορούμενοι περιλάμβαναν τα επιζώντα μέλη των Nirvana, Dave Grohl και Krist Novoselic, τη χήρα του εκλιπόντος τραγουδιστή Kurt Cobain, Courtney Love, και τον φωτογράφο Kirk Weddle.

Η αγωγή προέκυψε από μια φωτογραφία που τραβήχτηκε από τον Weddle στο Κέντρο Υδάτινων Ποδηλάτων Pasadena στην Καλιφόρνια, η οποία απεικόνιζε τον Έλντεν να κολυμπάει γυμνός με κατεύθυνση ένα χαρτονόμισμα δολαρίου σε ένα αγκίστρι ψαρέματος.

Ο μπέμπης του άλμπουμ, που πλέον έχει φτάσει τα 34, μήνυσε για πρώτη φορά το συγκρότημα και την δισκογραφική του εταιρεία Universal Music Group το 2021, κατηγορώντας τους ότι τον εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά μέσω της απεικόνισής του στο εξώφυλλο και ότι του προκαλούσαν συνεχιζόμενη προσωπική βλάβη.

Ο Olguin απέρριψε την υπόθεση το 2022, αφού διαπίστωσε ότι οι ισχυρισμοί είχαν παραγραφεί χωρίς να εξετάσει την ουσία των ισχυρισμών του. Το 9ο Περιφερειακό Δικαστήριο ανέτρεψε την απόφαση αυτή το 2023.

Ο Olguin αποφάσισε την Τρίτη (30/9) ότι η εικόνα δεν μπορούσε να θεωρηθεί παιδική πορνογραφία, συγκρίνοντάς την αντ' αυτού με μια «οικογενειακή φωτογραφία ενός γυμνού παιδιού που κάνει μπάνιο».