Τζέιμς Ντιν: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το σύμβολο της εφηβικής επανάστασης

Έζησε μόλις 24 χρόνια και όμως κατάφερε να μείνει στην ιστορία, όχι μόνο για την απαράμιλλη ομορφιά και το ταλέντο του, αλλά και για την νεανική επαναστατικότητά του καθώς θεωρείται ένα πολιτιστικό είδωλο της εφηβικής επανάστασης... κάτι που αποτυπώθηκε και στην πιο διάσημη ταινία του «Επαναστάτης χωρίς αιτία» του 1955. «Ονειρέψου σαν να ζεις για πάντα. Ζήσε σαν να πεθαίνεις σήμερα» είχε πει ο Τζέιμς Ντιν, ο πρώτος ηθοποιός στην ιστορία του θεσμού που έλαβε μεταθανάτια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου και παραμένει ο μοναδικός ηθοποιός που έχει δύο μεταθανάτιες υποψηφιότητες.

Τζέιμς Μπάιρον Ντιν

Γεννιέται στο Φέρμοντ της Ιντιάν το 1931 και είναι ο μοναχογιός των Γουίντον Ντιν και Μίλντρεντ Ουίλσον. Το 1940, η μητέρα του πεθαίνει και ο πατέρας του τον στέλνει να ζήσει μαζί με τη θεία και το θείο του, Ορτένσε και Μάρκους Ουίλσον, στη φάρμα τους.



(Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)

Το 1949 αποφοιτά από το Λύκειο και στο Κολλέγιο Σάντα Μόνικα, ειδικεύεται στη Νομική. Στη συνέχεια παίρνει μεταγραφή για το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες, αλλάζει την κατεύθυνση του για το θέατρο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποξένωση από τον πατέρα του.

(Photo by Hulton Archive/Getty Images)

To 1950 μετακομίζει στη Νέα Υόρκη, με σκοπό να ασχο­ληθεί πλέον επαγγελματικά με την υποκριτική και κάνει το τηλεοπτικό του ντεμπούτο την ίδια χρονιά σε μία διαφήμιση της Pepsi.

Το να είσαι ηθοποιός είναι το πιο μοναχικό πράγμα στον κόσμο. Είσαι μόνος με τη συγκέντρωση και τη φαντασία σου, και αυτό είναι όλο που έχεις

Ο 20χρονος Τζέιμς Ντιν, αρχίζει να παίζει σε παραστάσεις του Μπρόντγουεϊ, σε τηλεοπτικές σειρές και προλαβαίνει να πρωταγωνιστήσει σε τρεις κινηματογραφικές παραγωγές που γίνονται ιδιαιτέρως δημοφιλείς: «Ανατολικά της Εδέμ» το 1955, «Επαναστάτης χωρίς αιτία» την ίδια χρονιά και στην ταινία «Ο Γίγας» το 1956. Οι δύο τελευταίες ταινίες του μάλιστα κυκλοφορούν μετά τον θάνατό του.

(Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)

«Όλες οι ταινίες του είχαν βαθιά επίδραση στη ζωή μου, στη δουλειά μου και σε όλη μου τη γενιά», θα δηλώσει αργότερα ο Μάρτιν Σιν, ο οποίος αφηγήθηκε το ντοκιμαντέρ «James Dean: Forever Young». «Ξεπέρασε την κινηματογραφική υποκριτική. Δεν ήταν πλέον υποκριτική, ήταν ανθρώπινη συμπεριφορά».

Το πάθος για τις μηχανές και τα γρήγορα αυτοκίνητα

Οι αγώνες ταχύτητας ήταν η μεγάλη αδυναμία του και μάλιστα σε συνεντεύξεις του παραδεχόταν ότι του άρεσε η ταχύτητα και να συμμετέχει σε κόντρες. «Ο κόσμος λέει ότι οι αγώνες ταχύτητας είναι επικίνδυνοι αλλά εγώ το ρισκάρω» έλεγε στην τελευταία του συνέντευξη, 13 μέρες πριν το τραγικό φινάλε.

(Photo by Bettmann via Getty Images)

Το τροχαίο ατύχημα

30 Σεπτεμβρίου του 1955 ο Τζέιμς Ντιν έμελλε να γράψει την τελευταία σελίδα στο βιβλίο της σύντομης ζωής του, καθώς βρήκε τραγικό θάνατο οδηγώντας το αυτοκίνητό του (Porsche 550 Spyder), κοντά στο Χολάμ της Καλιφόρνια, ενώ κατευθυνόταν στο μέρος που θα γινόταν αγώνας σπορ αυτοκινήτων. Μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι δεν οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα, όταν ένα Ford Tudor του 1950 έστριψε ξαφνικά στο δρόμο του σε μια διασταύρωση και τον χτύπησε.

Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σχεδόν μετωπικά και ένας μάρτυρας ανέφερε ότι η Porsche αναποδογύρισε τρεις φορές, μέχρι να προσγειωθεί σε μια ρεματιά πιο δίπλα. Ο συνοδηγός του ηθοποιού και ο οδηγός του Ford επέζησαν, όταν όμως ο Τζέιμς Ντιν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του, καθώς έφερε καταστροφικά τραύματα, όπως κάταγμα στον αυχένα, σύνθλιψη αριστερού ποδιού, κατάγματα και στα δύο χέρια και στο σαγόνι του και σοβαρό εσωτερικό τραύμα.

(Photo by Hulton Archive/Getty Images)

«Το να φοβάσαι τον θάνατο δεν αφήνει περιθώριο στη ζωή σου για ανακαλύψεις» είχε πει ο διάσημος ηθοποιός η απώλεια του οποίου σόκαρε το Χόλιγουντ. 8 Οκτωβρίου του 1955 πραγματοποιήθηκε η κηδεία του, στην πόλη καταγωγής του, το Φέρμαουντ της Ιντιάνα και περίπου 2.500 θαυμαστές είχαν κατακλύσει τους γύρω δρόμους προκειμένου να παρακολουθήσουν την πομπή. Και κάπως έτσι, το σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς, χάθηκε για πάντα. Όχι όμως και ο μύθος του.