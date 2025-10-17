Σαν σήμερα: Εκεί που απέτυχαν οι σφαίρες, νίκησε η... εφορία – Ο διαβόητος Αλ Καπόνε πέφτει

Σαν σήμερα, 17 Οκτωβρίου 1931, ο άνθρωπος που έκανε το Σικάγο να τρέμει, ο διαβόητος Αλφόνσο Αλ Καπόνε, άκουσε το δικαστήριο να τον καταδικάζει σε 11 χρόνια φυλάκιση. Όχι για φόνο, όχι για εκβιασμούς ή λαθρεμπόριο, αλλά για κάτι που τότε έμοιαζε ασήμαντο: φοροδιαφυγή.



Ήταν η μέρα που ο μύθος κατέρρευσε. Ο Καπόνε, ο άνθρωπος που έλεγχε τα ποτά, τα καζίνο και τις συμμορίες της πόλης, βρέθηκε αντιμέτωπος όχι με όπλα, αλλά με αριθμούς. Ένας φορολογικός φάκελος στάθηκε πιο ισχυρός από όλους τους εισαγγελείς και τα όπλα του FBI.

Από το Μπρούκλιν στο Σικάγο – Η άνοδος του «Scarface»

Γεννημένος το 1899 στο Μπρούκλιν από Ιταλούς μετανάστες, ο Καπόνε δεν άργησε να βρει τον δρόμο της παρανομίας.

Στα 20 του μετακόμισε στο Σικάγο, όπου γνώρισε τον Τζόνι Τόριο, έναν από τους μεγάλους «νονούς» της εποχής. Εκεί, μέσα στην ποτοαπαγόρευση, ο Αλ Καπόνε δημιούργησε μια αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων, με λαθραίο αλκοόλ, νυχτερινά μαγαζιά και “προστασία” στους δρόμους.

Το ψευδώνυμο «Scarface» προήλθε από την ουλή στο πρόσωπό του, αποτέλεσμα ενός καβγά που τον σημάδεψε για πάντα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ήταν ο εγκληματίας με τη γοητεία στα μάτια και το αίμα στα χέρια.

Ο νόμος του δρόμου δεν τον λύγισε – Η Εφορία το έκανε

Όταν το FBI απέτυχε να τον δέσει, οι πράκτορες του Υπουργείου Οικονομικών, με επικεφαλής τον Έλιοτ Νες, στράφηκαν στα λογιστικά του βιβλία.



Η ομάδα αυτή έγινε θρύλος με το όνομα «The Untouchables», οι «Αδιάφθοροι». Επικεφαλής τους ήταν ο Έλιοτ Νες, ένας νεαρός και αδιάφθορος πράκτορας του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο Νες και οι άντρες του άρχισαν να παρακολουθούν τις επιχειρήσεις του Καπόνε: αποθήκες αλκοόλ, νυχτερινά κέντρα, καζίνο, φορτηγά με παράνομα εμπορεύματα. Δεν έψαχναν πλέον δολοφόνους, αλλά λογιστικά στοιχεία.

Μέσα από τιμολόγια, πλαστά βιβλία και αποδείξεις, απέδειξαν πως ο Καπόνε είχε αποκομίσει τεράστια κέρδη και δεν είχε δηλώσει ούτε δολάριο στην Εφορία.

Το λάθος που του στοίχισε τα πάντα

Το «κλειδί» για τη σύλληψή του βρέθηκε όταν ένας πρώην λογιστής του, ο Λέσλι Σαλτζ, αποφάσισε να συνεργαστεί με τις αρχές. Παρέδωσε χειρόγραφα αρχεία με τις εισπράξεις από τα μπαρ και τα καζίνο του Καπόνε. Ήταν η απόδειξη που έψαχναν.

Στις 17 Οκτωβρίου 1931, το ομοσπονδιακό δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για 5 κατηγορίες φοροδιαφυγής. Η ποινή: 11 χρόνια φυλάκιση, πρόστιμο 50.000 δολαρίων και δεσμεύσεις περιουσίας.

Ο Αλ Καπόνε, που μέχρι τότε θεωρούσε τον εαυτό του υπεράνω όλων, έχασε τη μάχη από τα ίδια του τα κέρδη.



Η καταδίκη του για φοροδιαφυγή δεν ήταν απλώς μια νομική νίκη – ήταν σύμβολο δικαιοσύνης απέναντι στην αλαζονεία του οργανωμένου εγκλήματος. Το μήνυμα ήταν σαφές: κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου.

Από το Σικάγο στο Αλκατράζ – Η πτώση

Μετά την καταδίκη του, ο Καπόνε οδηγήθηκε στη φυλακή της Ατλάντα και στη συνέχεια στο Αλκατράζ, το πιο αυστηρό σωφρονιστικό ίδρυμα των ΗΠΑ.

Εκεί, ο «βασιλιάς του Σικάγο» γνώρισε την απόλυτη απομόνωση. Μακριά από τη δύναμη και τα πλούτη, η υγεία του επιδεινώθηκε ραγδαία.

Η σύφιλη που είχε αφήσει χωρίς θεραπεία τον οδήγησε σε άνοια και ψυχική κατάρρευση. Στα τελευταία του χρόνια, περπατούσε σαν χαμένος μέσα στο σπίτι του στη Φλόριντα, πιστεύοντας πως βρισκόταν ακόμα στην εποχή της δόξας του.

Πέθανε στις 25 Ιανουαρίου 1947, σε ηλικία μόλις 48 ετών.

Ο μύθος που δεν φυλακίστηκε ποτέ

Κι όμως, παρά την πτώση του, ο Αλ Καπόνε δεν έφυγε ποτέ από τη συλλογική μνήμη. Από ταινίες μέχρι βιβλία και τηλεοπτικές σειρές, το όνομά του έγινε σύμβολο εξουσίας, διαφθοράς και γοητείας. Ήταν η σκοτεινή αντανάκλαση του αμερικανικού ονείρου, ο άνδρας που απέδειξε πως μπορείς να αγοράσεις τα πάντα, εκτός από τη σωτηρία σου.

Ο Αλ Καπόνε απέδειξε ότι μπορείς να εξαγοράσεις σχεδόν τα πάντα: αστυνομικούς, δικηγόρους, πολιτικούς. Όμως, στο τέλος, το κράτος στέλνει πάντα τον λογιστή του.