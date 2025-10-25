Αυτή είναι μικρότερη μπύρα σε μέγεθος στον κόσμο και προωθεί την υπεύθυνη κατανάλωση

Μία ιδιαίτερα ευρηματική καμπάνια με σκοπό την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ λανσάρισε η δανέζικη ζυθοποιία Carlsberg. Η εταιρεία αποκάλυψε στη Στοκχόλμη την πιο μικρή μπύρα στον κόσμο: ένα μπουκάλι σε μέγεθος κόκκου ρυζιού.

Το μικροσκοπικό δημιούργημα έχει μήκος μόλις 12 χιλιοστά και περιέχει 0,005 εκατοστόλιτρα μπύρας χωρίς αλκοόλ.

«Μας βοήθησε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση»

Το μπουκάλι-μινιατούρα, το οποίο φιλοτεχνήθηκε από την καλλιτέχνιδα μικρογλυπτικής Άσα Στραντ, συγκέντρωσε πλήθος κόσμου στο κέντρο της Στοκχόλμης.

«Ήταν κάτι εξαιρετικά μικρό και χαριτωμένο, και αυτό μας βοήθησε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για τη σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης», εξήγησε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Carlsberg, Κάσπερ Ντάνιελσον, τονίζοντας ότι πρόκειται για την πιο μικρή μπύρα όχι μόνο στη Σουηδία, αλλά και στον κόσμο.

Η Carlsberg, στην οποία ανήκουν και μάρκες όπως η Tuborg και η Kronenbourg, επεκτείνει συνεχώς τη σειρά των μη αλκοολούχων ποτών της, προσπαθώντας να περάσει το μήνυμα της ισορροπημένης επιλογής.

Η άνοδος της μπύρας χωρίς αλκοόλ

Η πρωτοβουλία της εταιρείας έρχεται σε μια περίοδο που η αγορά στρέφεται όλο και περισσότερο στα μη αλκοολούχα προϊόντα:

Αύξηση πωλήσεων: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Carlsberg, οι πωλήσεις μη αλκοολούχων μπυρών αυξήθηκαν κατά 12% το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η εταιρεία διαθέτει πλέον 16 διαφορετικές επιλογές μπύρας χωρίς αλκοόλ στη σουηδική αγορά, καλύπτοντας πάνω από το 10% των συνολικών της πωλήσεων.

Η κίνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπενθυμίζει πως στην Ευρώπη ένας θάνατος στους 11 σχετίζεται με την κατανάλωση αλκοόλ.