Ο Τιμ Κουκ της Apple δεν έφυγε με άδεια χέρια από το Λευκό Οίκο

Ο ισχυρός άντρας της Apple, Τιμ Κουκ, έκανε πρόσφατα ένα μοναδικό δώρο στον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο, όμως ήταν αυτός που πήρε το πραγματικό τρόπαιο.

Συγκεκριμένα, ο Τιμ Κουκ έκανε δώρο στον Τραμπ μία αμερικανική οθόνη της Apple κατασκευασμένη στο Κεντάκι πάνω σε μία χρυσή βάση 24 καρατίων φτιαγμένη στην Γιούτα για να γιορτάσουν το «αμερικανικό κατασκευαστικό πρόγραμμα».

Ο Τιμ Κουκ μίλησε για ένα μοναδικό κομμάτι φτιαγμένο και χαραγμένο ειδικά για τον Τραμπ, όμως δεν έφυγε με άδεια χέρια από το Λευκό Οίκο. Οι εταιρείες που «παράγουν προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως η Apple, δεν θα υπόκεινται στο δασμό ύψους 100% στους εισαγόμενους ημιαγωγούς», απάντησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι ισχύει για εταιρείες που ήδη παράγουν στη χώρα, αλλά και γι’ αυτές που έχουν δεσμευτεί να παράξουν, όπως η Apple.

Tim Cook pathetically kisses Trump's ass by pretending him with a "24 karat gold" gift pic.twitter.com/rkPyEhKasG — Aaron Rupar (@atrupar) August 6, 2025

Το δώρο του Τιμ Κουκ στον Nτόναλντ Τραμπ / Reuters

H Apple «αλλάζει» πολιτική

Την περασμένη Τετάρτη, η Apple ανακοίνωσε ότι προσθέτει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια στη διακηρυγμένη δέσμευσή της να ξοδέψει 500 δισεκατομμύρια δολάρια για επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτής τη δέσμευσης, ο Κουκ είπε ότι σύντομα το 100% των οθονών για όλα τα iPhone και τα Apple Watch της εταιρείες θα κατασκευάζονται στις ΗΠΑ.

Φυσικά, η δέσμευση αυτή απέχει πολύ από την απαίτηση του Τραμπ να βγαίνουν iPhone made in USA. Όμως, όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Αμερικανό Πρόεδρο για την πιθανότητα να φτιάχνονται τα εν λόγω έξυπνα κινητά στη χώρα, αυτός απάντησε χρησιμοποιώντας τον ισχυρισμό του Κουκ λέγοντας ότι η Apple φτιάχνει ήδη πολλά εξαρτήματα από τα δημοφιλή κινητά της στη χώρα…

«Πονοκέφαλος» οι δασμοί Τραμπ

Σύμφωνα με ειδικούς, παρότι πρόκειται για μία μεγάλη νίκη για τον Τιμ Κουκ, η Apple δεν έχει ακόμα γλυτώσει από τους δασμούς του Τραμπ. Αυτή τη στιγμή, είναι άγνωστο το αν ο τεχνολογικός κολοσσός θα επηρεαστεί από τους τεράστιους δασμούς που ο Τραμπ απειλεί να επιβάλει στην Ινδία, επειδή αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, με δεδομένο ότι πλέον τα περισσότερα iPhone της Apple δε φτιάχνονται στην Κίνα, αλλά στην Ινδία.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του προς τους επενδυτές, ο Κουκ είπε ότι το πλήγμα που δέχτηκε η Apple από τους δασμούς του Τραμπ το περασμένο τρίμηνο έφτασε τα 800 εκατομμύρια δολάρια και εκτίμησε ότι θα εκτοξευτεί στο 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους.



Πάντως, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Κουκ έκανε δώρα στον Τραμπ. Λίγο πριν αποχωρήσει από το Λευκό Οίκο το 2021, ο Τραμπ είχε λάβει από τον διευθύνοντα σύμβουλο του τεχνολογικού κολοσσού έναν υπολογιστή, MacBook Pro, αξίας 5,999 δολαρίων.



Επίσης, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ αποθεώνει τον Κουκ. Το 2019, είχε πει ότι ήταν το μοναδικό στέλεχος τεχνολογικής εταιρείας που του τηλεφωνεί απευθείας.