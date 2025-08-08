Ραγδαίες εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ-Ινδίας: Γιατί το Νέο Δελχί ανέστειλε αγορά δισεκατομμυρίων

Η πολιτική επιβολής ανταποδοτικών δασμών από τον Τραμπ στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ είναι σαν δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί να λειτουργούν ώστε να «φέρουν στα νερά» του αμερικανού προέδρου φίλους και συμμάχους, αλλά έχουν και παράπλευρες απώλειες.

Κάπως έτσι η πίεση Τραμπ στην Ινδία και η επιβολή επιπλέον δασμού 25% λόγω αγοράς ρωσικού πετρελαίου προκάλεσε μια σημαντική απώλεια εσόδων για την Boeing.

Πλήγμα 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Μετά την ανακοίνωση των επιπλέον δασμών λόγω του ρωσικού πετρελαίου η Ινδία αντέδρασε. Η κυβέρνηση του Νέου Δελχί ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει τα σχέδιά της για αγορά αμερικανικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας P-8I που κατασκευάζει η Boeing, οχημάτων Stryker και πυραύλων Javelin.

Μάλιστα, ο Ινδός Υπουργός Άμυνας ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στις ΗΠΑ.

Η Ινδία είχε προγραμματίσει να ανακοινώσει αμυντικές συμφωνίες των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του υπουργού, η οποία πλέον ακυρώθηκε.

Η Ινδία έχει ήδη αγοράσει 8 P-8I και προγραμμάτιζε να αποκτήσει επιπλέον 6 αεροσκάφη του ίδιου τύπου έναντι 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ινδία ως αντίβαρο στην Κίνα

Το «πάγωμα» στις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας προκαλεί αίσθηση στους διεθνολόγους, καθώς στην Ουάσιγκτον υπήρχε παγιωμένη η πολιτική ενίσχυσης της Ινδίας ως αντίβαρο στην αυξανόμενη δύναμη και επιρροή της Κίνας τόσο στην περιοχή των Ιμαλαΐων, αλλά και στην περιοχή του Ινδικού Ωκεανού.

Μάλιστα, η αγορά των P-8I ήταν άμεσα συνυφασμένη με τον έλεγχο των αχανών εκτάσεων του Ινδικού Ωκεανού και την επιτήρηση της παρουσίας του Πολεμικού Ναυτικού της Κίνας στην περιοχή.