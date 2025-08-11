Ναυμαχία «για κλάματα»: Κινεζικά πολεμικά παραλίγο να βυθιστούν κυνηγώντας φιλιππινέζικο πλοίο

Παρολίγον ναυτική τραγωδία να σημειωθεί στα δυτικά της θάλασσας των Φιλιππίνων, όταν δυο πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και της Ακτοφυλακής της Κίνας συγκρούστηκαν, την ώρα που καταδίωκαν ένα φιλιππινέζικο πλοίο της ακτοφυλακής.

Είναι πολύ συνηθισμένη η τακτική παρενοχλήσεων από τα πολεμικά σκάφη της Κίνας και της ακτοφυλακής της χώρας, τα οποία χρησιμοποιούν συστηματικά τακτικές ναυμαχίας για να παρεμποδίσουν φιλιππινέζικα και βιενταμέζικα αλιευτικά σκάφη.

Συχνά, τα κινεζικά σκάφη εμποδίζουν την πρόσβαση σε παραδοσιακά ψαροτόπια, χρησιμοποιούν κανόνια νερού και πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς, απειλώντας ακόμα και να προκαλέσουν συγκρούσεις.

Ωστόσο, στο περιστατικό που κατέγραψαν βίντεο από το περιπολικό της φιλιππινέζικης ακτοφυλακής BRP Suluan (MRRV-4406), ο όγκος και το μέγεθος των κινεζικών πολεμικών σκαφών φαίνεται να μην λειτούργησε υπέρ τους.

A Chinese Navy ship has collided with a China Coast Guard vessel



According to France24, the incident occurred during the pursuit of a Philippine patrol boat in the South China Sea.



Damage to the coast guard vessel is reportedly so severe that it will be rendered unseaworthy. pic.twitter.com/hWHCxXsGgR — Visegrád 24 (@visegrad24) August 11, 2025

Φιλιππινέζοι άνδρες της ακτοφυλακής βιντεοσκόπησαν τα δραματικά λεπτά πριν την σύγκρουση, όταν ένα πλοίο της κινεζικής ακτοφυλακής καταδίωκε το αλιευτικό, ενώ είχε σε λειτουργία και τα κανόνια νερού. Εκεί που φαινόταν ότι το κινεζικό πλοίο της ακτοφυλακής θα εμβολίσει το αλιευτικό, ξαφνικά ένα μεγάλο πολεμικό σκάφος, ένα αντιτορπιλικό τύπου 052D του πολεμικού ναυτικού της Κίνας, συγκρούεται με το πλοίο της ακτοφυλακής.

Οι Φιλιππινέζοι ναυτικοί χωρίς να πιστεύουν στην τύχη τους κατέγραψαν και τη συνέχεια της σύγκρουσης των δυο κινεζικών σκαφών.

Η πλώρη του πλοίου της ακτοφυλακής «στραπατσαρίστηκε» ενώ η αριστερή πλευρά του αντιτορπολικού έφερε εμφανή τα σημάδια της σύγκρουσης.

Credits: Platform X

Ο «ναυμαχίες» στην νότια Σινική Θάλασσα

Η Κίνα, όπως και η Τουρκία, επιχειρεί να επιβάλλει τετελεσμένα στην θάλασσα των Φιλιππίνων και την νότια σινική θάλασσα απειλώντας το Βιετνάμ και τις Φιλιππίνες -κυρίως τα αλιευτικά σκάφη αυτών των χωρών- υποστηρίζοντας ότι ψαρεύουν σε κινεζική ΑΟΖ.

More footage from the Philippine Coast Guard showing the extent of the damage to China Coast Guard (CCG-3104), after it collided with a Type 052D Destroyer of the Chinese People's Liberation Army Navy (DDG-164) earlier today in the West Philippine Sea. pic.twitter.com/hzSjUP4ych — OSINTdefender (@sentdefender) August 11, 2025

Η Κίνα διεκδικεί τη συντριπτική έκταση της Θάλασσας της Νότιας Κίνας ως δική της ΑΟΖ, καώς πρόκειται για μια περιοχή πλούσια σε αλιεύματα και υδρογονάνθρακες. Αυτή η διεκδίκηση έρχεται σε σύγκρουση με τις κυριαρχικές αξιώσεις των Φιλιππίνων, του Βιετνάμ και άλλων χωρών.

Μάλιστα το Ναυτικό της Κίνας και η κινεζική ακτοφυλακή έχουν ναυπηγήσει πολύ μεγάλα περιπολικά σκάφη, προκειμένου με τον όγκο και το μέγεθός τους να απειλούν με εμβολισμό τα μικρά αλιευτικά σκάφη.