Η εμμονή του Τραμπ: Παίζει ρέστα για να διαλύσει τα BRICS πριν αυτά γίνουν εμπορική υπερδύναμη

Η δασμολογική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφέρει να μονοπωλήσει εδώ και αρκετούς μήνες το ενδιαφέρον της διεθνούς οικονομίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χρησιμοποιώντας το «Make America Great Again» (σ.σ. κάντε την Αμερική μεγάλη ξανά) ως κεντρικό -προεκλογικό και όχι μόνο- επιχείρημα, έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Είτε αυτό αφορά την... αναμπουμπούλα στις εξωτερικές σχέσεις μεταξύ κρατών, όπως η «ψύχρα» των διαχρονικών δεσμών του δυτικού μετώπου ΗΠΑ-ΕΕ που δεν περνάει το καλύτερό της… φεγγάρι, είτε τις δυσμενείς προβλέψεις σε πολλούς οικονομικούς δείκτες, που βλέπουν πτωτική πορεία της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Όπως και να έχει, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει καταφέρει να αφήσει ήδη το αμφιλεγόμενο στίγμα του. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όλοι οι μεγάλοι ηγέτες «κυνήγησαν» να πετύχουν το καλύτερο δυνατό deal, με την ελπίδα να μην τους χτυπήσει το οικονομικό τσουνάμι ή αν αυτό τελικά δεν αποφευχθεί, να έχουν τις λιγότερες δυνατές συνέπειες.

Η Βρετανία μπόρεσε να αποσπάσει από τις ΗΠΑ τον χαμηλότερο δείκτη δασμών του 10%, ενώ η Τουρκία παρέα με την ΕΕ κατάφεραν να σταθεροποιηθούν στο 15%.

Το… εμπάργκο του Τραμπ

Κάποιες χώρες, ωστόσο, δεν είχαν την... τιμητική τους, με τον Τραμπ να θέτει από νωρίς καθεστώς εμπάργκο και να αποκλείει κάθε συμφωνία. Χαρακτηριστικά, η Βραζιλία στρογγυλοκάθισε στο 50% από πλευράς δασμών και ο λόγος είναι ότι οι ορισμένες πολιτικές του Λούλα δεν πολυάρεσαν στον Αμερικανό πρόεδρο.

Την ίδια ακριβώς τύχη είχε και η Ινδία. Αυτή τη φορά αφορμή ήταν η επιλογή του Νέου Δελχί «να αγοράσει ρωσικό πετρέλαιο», γεγονός που έκανε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να χαρακτηρίσει την οικονομία του κράτους «πεθαμένη». Μάλιστα, όλα αυτά ενώ λίγους μήνες πριν ο Ναρέντρα Μόντι ήταν «μεγάλος φίλος» του «πλανητάρχη».

Επιπλέον, ψηλά στη δασμολογική λίστα μπαίνουν και η Κίνα μαζί με τη Νότια Αφρική, αμφότερες με τον δείκτη στο 30%. Η ιδιαίτερη σχέση του Αμερικανού με τη χώρα της Ανατολής είναι γνωστή χρόνια και δεν χρειάζεται περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς τις πιέσεις που ασκεί, τόσο στην τωρινή όσο και στην προηγούμενη θητεία του. Ωστόσο, η διαμάχη μεταξύ Ουάσιγκτον και Πρετόρια ξεκίνησε όταν ο πρόεδρος Ραμαφόζα αρνήθηκε τις κατηγορίες πως «η λευκή μειονότητα στη χώρα υφίσταται γενοκτονία».

Τι είναι τα BRICS και ποια η δύναμή τους

Αν λοιπόν ενωθούν οι κουκίδες και ξεκινήσει το παζλ να διαμορφώνεται καταλήγουμε στην... εμμονή του Τραμπ για τελεσίγραφα και εκβιασμούς σε συγκεκριμένες σταθερές του πλανήτη. Και αυτές κατά τύχη ή διαβολική σύμπτωση, έχουν όνομα: BRICS.

Αυτά, αποτελούν έναν διεθνή πολιτικό οργανισμό και το όνομα τους πηγάζει από τις 5 χώρες που τον «δημιούργησαν» το 2009. Τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική (σ.σ. Brazil Russia India China South Africa). Πέντε αρχιγράμματα, μια λέξη και μπόλικος πονοκέφαλος στον Λευκό Οίκο.

Πέντε χρόνια μετά, τα κράτη μέλη διπλασιάστηκαν. Με την προσθήκη Ιράν, Αιγύπτου, Αιθιοπίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Ινδονησίας, η «ένωση» απέκτησε δύναμη άξια αναφοράς που δεν περνά απαρατήρητη από κανέναν. Μαζί, πλέον αποτελούν το 27% του παγκόσμιου ΑΕΠ, καθώς και το 45% του συνολικού παγκόσμιο πληθυσμού.

Παρά τις προοπτικές που θα είχε ένας ενιαίος σχεδιασμός των συγκεκριμένων χωρών, οι εσωτερικές αντιθέσεις και οι ανταγωνισμοί δεν έχουν επιτρέψει στον οργανισμό να υιοθετήσει μια κοινή «γραμμή» σε όλα τα επίπεδα, όπως για παράδειγμα έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Τραμπ, λοιπόν, επιδιώκει μανιωδώς να τινάξει στον αέρα κάθε σκέψη συγκρότησης ενός νέου ανταγωνιστικού πόλου.

Το κεφάλαιο Ρωσία

Η μόνη χώρα που λείπει από την εξίσωση των δασμών, που έχουν επιβληθεί στους έτερους κολοσσούς των BRICS, είναι η Ρωσία. Το Κρεμλίνο για την ώρα βρίσκεται στη χαμηλότερη δυνατή κλίμακα του 10%, ωστόσο, κάθε άλλο παρά δεδομένη είναι η παραμονή του σε αυτό το επίπεδο.

Για άλλη μια φορά, η σχέση Δύσης-Ρωσίας πέρασε και περνά από σαράντα κύματα μετά την εισβολή στην Ουκρανία και την πλήρη ρήξη των δεσμών που διατηρούσαν. Ο Τραμπ, παρ' όλα αυτά άλλαξε την πολιτική του ατζέντα όταν οι βλέψεις του για τερματισμό της σύρραξης νόμιζε ότι θα τελεσφορήσουν. Πλέον, όταν είδε το αδιέξοδο μπροστά του, απειλεί ανοιχτά τον Πούτιν πως «θα έρθουν βαριές κυρώσεις» σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί εκεχειρία στο πολεμικό μέτωπο άμεσα.

Το ιστορικό τετ α τετ των δυο ηγετών Δύσης και Ανατολής στην Αλάσκα θα ξεκινήσει την Παρασκευή (σ.σ. ανήμερα της Παναγίας) και το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρει να «ξεκολλήσει» τη Ρωσία από την πολιτική ένωση των BRICS, φέρνοντας την πιο κοντά του ή αν η επικοινωνία καταλήξει σε νέο ναυάγιο και κατ' επέκταση δούμε τα πρώτα… απόνερα των συνεπειών που προανήγγειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Λόγω της ημέρας, ας ευχηθούμε ο Θεός να βάλει το χέρι του...