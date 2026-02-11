Διαστημική «παρέλαση»: Έξι πλανήτες ευθυγραμμίζονται στον νυχτερινό ουρανό

Μια σπάνια πλανητική «παρέλαση» θα στολίσει τον νυχτερινό ουρανό στα τέλη του μήνα, καθώς έξι πλανήτες, Ερμής, Αφροδίτη, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας, θα εμφανιστούν σχεδόν ευθυγραμμισμένοι. Το φαινόμενο, γνωστό ως πλανητική ευθυγράμμιση, θα κορυφωθεί στις 28 Φεβρουαρίου, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα για τους λάτρεις της αστρονομίας.

Ένα οπτικό υπερθέαμα

Οι πλανητικές παρελάσεις συμβαίνουν επειδή οι πλανήτες κινούνται γύρω από τον Ήλιο στο ίδιο επίπεδο. Αν και ο καθένας ακολουθεί διαφορετική τροχιά και ταχύτητα, από τη Γη φαίνονται να σχηματίζουν σχεδόν ευθεία γραμμή. Πρόκειται για καθαρά οπτικό φαινόμενο, καθώς οι πλανήτες απέχουν εκατομμύρια έως δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μεταξύ τους, αναφέρει ο Guardian.

Παρόμοια ευθυγράμμιση είχε παρατηρηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2025, όταν επτά πλανήτες εμφανίστηκαν ταυτόχρονα, ένα φαινόμενο που δεν θα επαναληφθεί πριν από το 2040. Σύμφωνα με τη NASA, οι πλανήτες Ερμής, Αφροδίτη, Άρης και Δίας θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι, ενώ ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας θα χρειαστούν κιάλια ή τηλεσκόπιο. Η καλύτερη ώρα για παρατήρηση είναι περίπου 30 λεπτά μετά τη δύση του Ήλιου, κοιτάζοντας χαμηλά προς τον δυτικό ορίζοντα.

Mark your calendars 🌌



February 28, 2026 — a rare six-planet alignment where Mercury, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune drift quietly into line.pic.twitter.com/tsQjJFa565 — Curiosity (@MAstronomers) February 8, 2026

Η ευθυγράμμιση θα είναι ορατή παγκοσμίως, με κορύφωση στις 28 Φεβρουαρίου για περιοχές όπως η Αθήνα, η Νέα Υόρκη, η Πόλη του Μεξικού και το Τόκιο, ενώ σε άλλες πόλεις, όπως το Σάο Πάολο ή το Ρέικιαβικ, το φαινόμενο θα φαίνεται λίγες ημέρες νωρίτερα ή αργότερα.