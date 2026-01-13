Ιστορική συμμαχία Apple και Google: Το Gemini της Google μπαίνει στην καρδιά του iPhone

Σε μια ιστορική κίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες στη Silicon Valley, η Apple και η Google ανακοίνωσαν μια πολυετή στρατηγική συνεργασία, φέρνοντας το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini στην καρδιά του iPhone. Η συμφωνία, η οποία εκτιμάται στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως, θα τροφοδοτήσει τη ριζικά αναβαθμισμένη έκδοση του Siri που αναμένεται φέτος, προσφέροντας μια πρωτόγνωρα εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης.

Παρά τη συνεργασία της με την OpenAI, η Apple επιλέγει πλέον την τεχνολογία της Google ως τη βασική υποδομή για το Apple Intelligence, στοιχηματίζοντας στην ισχύ του Gemini για να καλύψει το χαμένο έδαφος στην κούρσα της AI, διατηρώντας ταυτόχρονα τα κορυφαία πρότυπα απορρήτου των χρηστών της.

Η Google της Alphabet επιβεβαίωσε την υποστήριξη της τεχνολογίας ΑΙ για την κατασκευάστρια του iPhone. «Μετά από προσεκτική αξιολόγηση, η Apple κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της Google παρέχει την πιο ικανή βάση για τα Apple Foundation Models και είναι ενθουσιασμένη με τις καινοτόμες νέες εμπειρίες που θα ξεκλειδώσει για τους χρήστες της Apple», ανέφεραν οι δύο εταιρείες σε κοινή δήλωση. Οι όροι της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκαν.

Το Bloomberg ανέφερε σε δημοσίευμά του ότι οι δύο εταιρείες ολοκλήρωναν μια τέτοια συμφωνία, με ετήσιο τίμημα τίμημα περίπου 1 δισ. δολάρια για την Apple.

Siri με βοήθεια από Gemini

Στην ανακοίνωση, οι εταιρείες αναφέρουν ότι η Apple θα διατηρήσει τα πρότυπα απορρήτου της συνεχίζοντας να εκτελεί τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης στις συσκευές των καταναλωτών ή μέσω του Private Cloud Compute — ασφαλούς διαδικτυακού συστήματος. Η τεχνολογία της Google θα βοηθήσει στην υποστήριξη νέας έκδοσης του Siri που αναμένεται φέτος.

Η κοινή δήλωση αναφέρει: «Η Apple και η Google έχουν συνάψει πολυετή συνεργασία βάσει της οποίας η επόμενη γενιά των Apple Foundation Models θα βασίζεται στα μοντέλα Gemini της Google και στην τεχνολογία cloud. Αυτά τα μοντέλα θα βοηθήσουν στην υποστήριξη μελλοντικών λειτουργιών της Apple Intelligence, συμπεριλαμβανομένης μιας πιο εξατομικευμένης Siri που θα κυκλοφορήσει φέτος. Μετά από προσεκτική αξιολόγηση, η Apple κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τεχνολογία AI της Google παρέχει την πιο ικανή βάση για τα Apple Foundation Models και είναι ενθουσιασμένη για τις καινοτόμες νέες εμπειρίες που θα ξεκλειδώσει για τους χρήστες της Apple. Η Apple Intelligence θα συνεχίσει να λειτουργεί σε συσκευές Apple και στο Private Cloud Compute, διατηρώντας παράλληλα τα κορυφαία πρότυπα απορρήτου της Apple».

Η κίνηση θα βοηθήσει την Apple να επιταχύνει την κυκλοφορία της πιο προηγμένης έκδοσης του φωνητικού βοηθού Siri με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία καθυστέρησε αφού παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ανάπτυξης της εταιρείας το 2024. Η καθυστέρηση ενεργοποίησε ανησυχίες ότι η Apple υστερεί σε σχέση με άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Έμμεση παραδοχή ήττας

Η συμφωνία ενδεχομένως υποδηλώνει ότι η Apple συνεχίζει να δυσκολεύεται να αναπτύξει ένα ανταγωνιστικό, εσωτερικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, αλλά η είδηση θεωρείται από τη Wall Street ως θετικό σημάδι για την κατασκευάστρια του iPhone. Η Apple στοιχηματίζει σε πρόσθετες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της ενημερωμένης Siri, για να ενισχύσει τις πωλήσεις συσκευών μετά από αρκετά δύσκολα χρόνια για το iPhone.

Είναι επίσης μια σημαντική νίκη για την Google στη συνεχιζόμενη μάχη της Silicon Valley για τη δημιουργία του πιο ικανού και ευρέως χρησιμοποιούμενου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης. Η Apple έχει επίσης συνεργαστεί με την OpenAI για να χρησιμοποιήσει το ChatGPT στην υποστήριξη ορισμένων λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης, αλλά η νέα συμφωνία βάζει το Gemini στο επίκεντρο της μελλοντικής στρατηγικής τεχνητής νοημοσύνης της Apple. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν και πώς η συμφωνία της Apple με την Google θα επηρεάσει την ενσωμάτωση του ChatGPT σε ορισμένες από τις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης της στο iPhone.