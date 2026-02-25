71 χρόνια από τη γέννηση του Στιβ Τζομπς

Σαν χθες, 24 Φεβρουαρίου, θα ήταν τα 71α γενέθλια του Στιβ Τζομπς, συνιδρυτή της Apple και μιας από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης τεχνολογίας. Αν και πέθανε το 2011 σε ηλικία 56 ετών, το στίγμα του συνεχίζει να βρίσκεται σε κάθε συζήτηση για την απλότητα, την εμπειρία χρήστη και το ξεχωριστό design που έχει γίνει ταυτότητα της Apple.



Από το πατάρι στην ιστορία: Η γέννηση της Apple

Ο Στιβ Τζομπς γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1955 στο Σαν Φρανσίσκο και, μαζί με τον Στιβ Βόζνιακ, συνιδρύει το 1976 την Apple Computer Company για να προωθήσει τον Apple I, έναν από τους πρώτους προσιτούς προσωπικούς υπολογιστές. Η συνέχειά του, ο Apple II το 1977 βάζει την εταιρεία στην πρώτη γραμμή και θεμελιώνει την εικόνα της τεχνολογίας ως εργαλείου προσωπικής και δημιουργικής έκφρασης.



Η άνοδος, η πτώση και η επιστροφή

Με την κυκλοφορία του Macintosh το 1984, ο Jobs εισάγει στο ευρύ κοινό το γραφικό περιβάλλον χρήστη (GUI) και το ποντίκι, μετατρέποντας τον υπολογιστή σε μηχάνημα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας. Οι εσωτερικές διαμάχες οδηγούν στην αποχώρησή του από την Apple το 1985, όταν και ιδρύει την NeXT και εμβαθύνει σε πλατφόρμες που θα αποδειχθούν κρίσιμες στη μετέπειτα πορεία της Apple. Με την εξαγορά της NeXT το 1997, ο Τζομπς επιστρέφει στην Apple και την ανασυγκροτεί.

Η εποχή του iPhone: όταν το κινητό γίνεται smartphone

Η ανακοίνωση και κυκλοφορία του iPhone το 2007 σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα στην αγορά της τεχνολογίας, καθώς ενώνει τις λειτουργίες ενός κινητού τηλεφώνου, ενός media player και μιας βάσης για εκατοντάδες εφαρμογές, όλα σε μια οθόνη αφής και χωρίς πλήκτρα. Η εισαγωγή του App Store το 2008 δημιουργεί μια ολόκληρη βιομηχανία δημιουργών, προγραμματιστών και startups, που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η Apple του σήμερα

Μετά τον θάνατό του το 2011, η Apple προχωρά σε περαιτέρω ανάπτυξη, με έμφαση στις υπηρεσίες (Apple Music, Apple TV+, iCloud), στα αξεσουάρ (Apple Watch, AirPods) και στην υγεία και το fitness (εφαρμογές και αισθητήρες στα wristbands). Παρά την τεχνολογική εξέλιξη, η βασική φιλοσοφία του Τζομπς –να προηγείται η εμπειρία χρήστη, να είναι τα προϊόντα που κυκλοφορούν ολοκληρωμένα και να λειτουργούν σαν ένα– παραμένει το κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της.



Οι θρυλικές ομιλίες, οι ατάκες και η επιρροή του Τζομπς

Οι ατάκες του Στιβ Τζομπς (“Stay hungry, stay foolish”, “The only way to do great work is to love what you do”) κινούνται πλέον σε πέρα από τον τεχνολογικό κόσμο, χρησιμοποιούνται σε βιβλία αυτοβελτίωσης και ακαδημαϊκά προγράμματα.



Οι ομιλίες του σε πανεπιστήμια, όπως αυτή στο Στάνφορντ το 2005, έχουν γίνει σχεδόν… τελετουργικά κείμενα για γενιές προγραμματιστών, επιχειρηματιών και δημιουργών.



Τι θα έκανε στα 71 του ο Τζομπς

Σε ηλικία 71 ετών, ο Τζομπς πιθανότατα θα ζούσε την εποχή του AI, του cloud και των εξελιγμένων τεχνολογιών παρακολούθησης υγείας. Όλα αυτά, βέβαια θα έφερναν στην επιφάνεια τα ερωτήματα που έθετε και ο ίδιος: πώς να κάνουμε την τεχνολογία να λειτουργεί για τον άνθρωπο και όχι αντίθετα.