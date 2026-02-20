H Apple επιταχύνει τις διαδικασίες για νέα «έξυπνα» γυαλιά μέσα στο 2027

Η Apple φαίνεται πως επιταχύνει την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς «έξυπνων» γυαλιών με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, προσπαθώντας να διαχωρίσει την προσέγγισή τους από τα προϊόντα στην κατηγορία AR/AVR -όπως το Apple Vision Pro- και να δημιουργήσει μια φορητή, πιο καθημερινή πλατφόρμα με λειτουργίες κάμερας, φωνής και συνεργασίας με τη Siri. Σύμφωνα με τον Mark Gurman του Bloomberg, τα γυαλιά N50 θα μπουν σε παραγωγή από τον Δεκέμβριο του 2026, με πιθανή κυκλοφορία το 2027.



N50: Ακουστικά με δυο κάμερες

Τα γυαλιά N50 δεν θα έχουν οθόνη, αλλά θα στηρίζονται στην πραγματική -και επαυξημένη- αίσθηση του περιβάλλοντος με εικόνες από τις κάμερες και επεξεργασία από την τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το hardware τους θα περιλαμβάνει δύο κάμερες: μία υψηλής ανάλυσης για φωτογραφίες και βίντεο και μία εξειδικευμένη χρήση υπολογιστή, για λειτουργίες όπως αναγνώριση αντικειμένων, οδηγίες ή προσωπικοποιημένες προτάσεις βασισμένες στα όσα βρίσκονται σε κοντινή επαφή.

Όπως και τα smart glasses της Meta, το N50 θα λειτουργεί ως συσκευή που προσφέρει μικροφώνα, ηχεία και σύνδεση με το iPhone, για κλήσεις, αναπαραγωγή μουσικής, αλληλεπίδραση με έναν βοηθό τεχνητής νοημοσύνης και καταγραφή εικόνων χωρίς την ανάγκη για οθόνη μπροστά στο πρόσωπο.

Υλικά και σχεδιασμός

Στα πρώιμα πρωτότυπα, τα γυαλιά συνδέονταν με ένα εξωτερικό κιτ μπαταρίας και με το iPhone μέσω καλωδίου, αλλά σε πιο προχωρημένες εκδόσεις έχουν ήδη ενσωματωθεί όλα αυτά τα τμήματα στο κυρίως σώμα, προσδίδοντας έτσι ένα πιο καθημερινό και διακριτικό προφίλ.

Η Apple φέρεται να δουλεύει με υψηλής ποιότητας υλικά, με στόχο να δώσει την αίσθηση ενός «ακριβού» και μοντέρνου αξεσουάρ, το οποίο ταυτόχρονα λειτουργεί ως εργαλείο για τις υπηρεσίες της. Αρχικά, η εταιρεία έβαλε στην ατζέντα ενδεχόμενη συνεργασία με μεγάλους οίκους οπτικών, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν πως η Apple έχει επιλέξει τον δρόμο του σχεδιασμού εντός των εργαστηρίων και εργοστασίων της.



Η στρατηγική της Apple έχει τρία AI wearables για το iPhone

Το N50 δεν είναι απλά μια ξεχωριστή συσκευή, αλλά μέρος ενός μεγαλύτερου οικοσυστήματος συσκευών που θα περιλαμβάνει τρία wearable με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη: τα smart glasses, ένα κόσμημα που μπορεί να προσαρμοστεί σε ρούχα ή να φοριέται αυτόνομα και AirPods με ενισχυμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Και οι τρεις συσκευές σχεδιάζονται να λειτουργούν σαν «προεκτάσεις» του iPhone, χρησιμοποιώντας την κάμερα και την καταγραφή με κάμερες για κατανόηση του περιβάλλοντος και την υποστήριξη ενεργειών μέσω της Siri. Ο CEO της Apple, Τιμ Κουκ, έχει αναφέρει σε εσωτερικές συναντήσεις ότι η εταιρεία δουλεύει σε νέες «κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών» που θα ενισχύονται από την τεχνητή νοημοσύνη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η εταιρεία βρίσκεται σε καλύτερη θέση από κάθε άλλη για να δώσει στους χρήστες «βαθιές» εμπειρίες AI.



Προοπτικές και ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η είσοδος της Apple στα ΑΙ-wearables με βάση την κάμερα ανοίγει νέες προοπτικές, αλλά και τον δρόμο για έντονες συζητήσεις γύρω από την προστασία των δεδομένων και την ιδιωτικότητα. Το εταιρικό DNA περί ιδιωτικότητας που διαφημίζει η Apple θα βρεθεί αντιμέτωπο με την πραγματικότητα ενός προϊόντος που μπορεί να βλέπει συνεχώς το περιβάλλον, ακόμα και σε δημόσιους χώρους.

Πηγές αναφέρουν ότι η εταιρεία ετοιμάζει μια διαδικασία επεξεργασίας πάνω στην ίδια τη συσκευή, όπου θα υπάρχουν άμεσες επιλογές ελέγχου για τον χρήστη (π.χ. ενδείξεις έναρξης καταγραφής, εύκολη απενεργοποίηση κάμερας), ώστε να μειωθεί η αίσθηση παρακολούθησης και να ενισχυθεί η αίσθηση ασφάλειας. Η επιτυχία των N50 θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο από την τεχνολογία και την εμπειρία χρήσης, αλλά και από το αν οι καταναλωτές θα τα δεχτούν ως χρήσιμα και πρακτικά gadgets.